'Kentimizde Cumhuriyet'e Sahip Çıkanlar Ödülleri' öğrencilerin seçimi ile Türk Kadını'na desteği dolasıyla Hülya Sezgin'e, Atatürkçü çalışmaları için Neşe Can Hürtürk'e ve görme engellilere desteği için Tülay Yazgan'a verildi

İlki 2001-2002 eğitim-öğretim yılında verilmeye başlanan ve geleneksel hale getirilen 'Kentimizde Cumhuriyet'e Sahip Çıkanlar Ödülleri'nin bu yıl 17.si düzenlendi. Öğrenciler tarafından yapılan seçim sonucunda; yaptığı resimler ve açtığı kişisel sergilerde bayrağımızı dalgalandırarak Atatürk'ün hayalini kurduğu modern Türk Kadını çizgisini devam ettirdiğini çalışmaları için Hülya Sezgin'e, çocuğun çok önemli, değerli bir birey olduğu ve onların bizim geleceğimiz olma inancı ile çocuklarımız adına Atatürk'ün ilkelerine bağlı kalarak yaptığı çalışmalar için Neşe Can Hürtürk'e, tek gerçek yol göstericinin bilim olduğunu vurgulayarak Atatürk'ün fikirleri ışığında görme engellilerin eğitim ve öğretim hayatına kattıkları ve onlara yol gösterdiği için Tülay Yazgan'a Cumhuriyet'e Sahip Çıkanlar ödülü verildi.



Öğrencilere teşekkür



'Kentimizde Cumhuriyet'e sahip çıkanlar' ödülleri kapsamında, 2001 yılından bu yana aralarında Semra Sezer, Yekta Güngör Özden, Asuman Boyacıgiller, Ergün Aybars, Filiz Eczacıbaşı Sarper, İskender Özturanlı, İsmail Sivri, Sancar Maruflu, Yaşar Aksoy, Ahmet Piriştina, Rengim Gökmen, Hurşit Tolon, Meral Göksu, Nevvar Salih İşgören, Hasan Fehmi Mani, Berin Taşan, Zuhal Yorgancıoğlu, Aziz Kocaoğlu, Emine Çizgenakat, Hakan Tartan, Ayla Selışık Tamar, Mehmet Ali Molay, Nedim Atilla, Ali Kocatepe, Prof. Dr. Seval Sekin, Yılmaz Özdil, Yrd. Doç. Dr.Türkan Başyiğit, Prof. Dr. Aydın Bıçakçı, Şerife İnci Eren, Hanri Benazus, Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu, Muzaffer Tunçağ, Ramazan Urgancıoğlu, Reha Midilli, Altuğ Dilmaç, Uğur Dündar, Müjdat Gezen, Fatih Portakal, Prof. Dr. Şadan Gökovalı, Nedret Güvenç ve Prof. Dr. Nur Olgun'un da bulunduğu pek çok isme ödül verildi.



Çamlaraltı Koleji öğrencilerinin yaptığı sunumlar ve müzik dinletileriyle başlayan ödül töreninde sırasıyla ödül alan konuklar, oylama sonucunda kendilerini bu ödüle layık gören Çamlaraltı Koleji öğrencilerine ve Çamlaraltı Ailesi'ne teşekkürlerini sunarken Cumhuriyetimize sahip çıkanlar arasında yer almaktan duydukları gurur ve sevinci dile getirdi.

Bu yıl farklı olarak okul aile birliği tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Engin Dirikal ve Kurucu Temsilcisi Melekşen Dirikal'a sürpriz ödül verilmesi üzerine Engin Dirikal ödül vermenin yanında ödül almanın da güzel olduğunu söyleyerek izleyicileri gülümsetti.





