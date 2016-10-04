İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla 6 Ekim 2016 Perşembe günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) İzmirlilerle buluşacak olan Fransa’nın büyülü sesi Danny Brillant’ın konserine sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Sezon açılış konserinin salon 20 TL, balkon 10 TL olan toplam 852 adet bileti 1 saatte satılarak adeta kapışılınca Büyükşehir Belediyesi, konsere bilet bulamayanlar için AASSM’nin dış mekanına büyük led ekran ve 500 kişilik oturma düzeni kurma kararı aldı. Müzikseverler, ‘Bambino’, ‘Tant qu'il y aura des femmes’ ve ‘Quand Je vois tes Yeux’ gibi şarkılarıyla tüm dünyada hayr anları olan sanatçıyı ücretsiz olarak dinleme imkanı bulacak. Konser saat 20.00’de başlayacak.





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