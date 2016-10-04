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    • Danny Brilliant hayranları üzülmesin!

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fransa’nın kadife sesli şarkıcısı Danny Brilliant’ın AASSM’nin sezon açılışında vereceği konserine bilet bulamayan sanatseverler için, açık alanda led ekran kuracak

    04 Ekim 2016 Salı 13:44
    Danny Brilliant hayranları üzülmesin!
    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla 6 Ekim 2016 Perşembe günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) İzmirlilerle buluşacak olan Fransa’nın büyülü sesi Danny Brillant’ın konserine sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Sezon açılış konserinin   salon 20 TL, balkon 10 TL olan toplam 852 adet bileti 1 saatte satılarak adeta kapışılınca Büyükşehir Belediyesi, konsere bilet bulamayanlar için AASSM’nin dış mekanına büyük led ekran ve 500 kişilik oturma düzeni kurma kararı aldı. Müzikseverler, ‘Bambino’, ‘Tant qu'il y aura des femmes’ ve ‘Quand Je vois tes Yeux’ gibi şarkılarıyla tüm dünyada hayr anları olan sanatçıyı ücretsiz olarak dinleme imkanı bulacak. Konser saat 20.00’de başlayacak.

    Anahtar Kelimeler: İzmir, Büyükşehir, Belediyesi, Fransa’nın, Kadife

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