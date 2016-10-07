‘Köprüdekiler’ ve ‘Hayatboyu’ filmleriyle birçok ödül kazanan Özge, Almanya’da, Almanca olarak çektiği filminde şiirsel Alman doğasının ortasında insanlardaki kötülük tohumunun nasıl uç verdiğini gerilimli bir şekilde anlatıyor.



Filmin başrollerini Haneke’nin Beyaz Bant ve Tarantino’nun Eşkiya Çetesi filmlerinde rol alan, son olarak Homeland dizisinde karşımıza çıkan Sebastian Hülk, Julia Jentsch ve Spielberg’in Münih filmindeki rolüyle hatırladığımız Hans Zischler paylaşıyor. Foster’ın hayatını kaybetme sürecini akla getiren bazı detayların olduğu filmi için Özge “Toplumun kadının üstünde yarattığı baskıdan çok, bir bireyin üstünde hissettiği baskıyı anlatmak istedim” dedi. Dünya galasını 66. Berlin Film Festivali’nde yapan ve festivalden Avrupa Sinemaları Özel Mansiyon Ödülü ile dönen filmi Der Spiegel ve Der Tagesspiegel gibi Alman gazete ve dergileri de manşetlerine taşımıştı.



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