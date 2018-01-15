Deliha 2'ye İzmir'de yoğun ilgi

İzmirli oyuncu ve senarist Gupse Özay yeni filmi Deliha 2 ile İzmir’i kahkahaya boğdu. Yapımcılığını BKM filmin gerçekleştirdiği, Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı, başrollerini Aksel Bonfil ve Eda Ece ile paylaştığı “ Deliha 2 ” filminin İzmir Galası ‘’Optimum’’ da gerçekleştirildi

BKM filmin yapımcılığını gerçekleştirdiği, Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı ve başrollerini oynadığı, ‘’Deliha 2’’ filmi, tam kadro ekibi ile Optimum’ da ziyaretçilerle buluştu. Optimum’ da on binlerce seveni coşku ile ağırlanan Gupse Özay ve film ekibi, film gösterimi öncesinde esprileri ile İzmirlileri kahkahaya boğdu.



Film gösterimi öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Gupse Özay ve film ekibi, İzmir’de gördükleri büyük ilgi karşısında oldukça mutlu olduklarını ifade ederken, tüm sinema salonlarını dolaşarak sinemaseverleri selamladı.



Kızını Yalnız Bırakmadı



İzmir’in tanınmış avukatlarından biri olan Senih Özay’da, kızı Gupse Özay’ı İzmir galasında yalnız bırakmadı. Birbirinden keyifli dakikaların yaşandığı galada Baba- Kız birlikte poz verirken, gecede oldukça keyifli dakikalar yaşandı. Dev Ajans organizasyonu ile Optimum’ da binlerce ziyaretçisi ile buluşan film ekibi, İzmirlilere unutamayacakları bir gün yaşatırken bu özel günü müthiş bir selfie ile ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi. Sevenleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Gupse Özay, doğup büyüdüğü İzmir’de sevgi seli eşliğinde karşılandı.





