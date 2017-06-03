Deniz Atı Sanat Atölyesi'nin sergisi

Spatül resim yapıyorlar
Deniz Atı Sanat Atölyesi'nde 4 yıldan beri öğrencilerine eğitim verdiğini belirten Ressam Özen Araser, 20 kursiyerin eserlerinin bu sergide yer aldığını belirterek 'Resim benim hayatımın en önemli parçası. Bu resimleri yaparken, yapmış olmak için yapmıyoruz, her şeyden önce resim tablolarına ruhumuzu da katarak çalışma düzenliyoruz. Öğrencilerimin birçoğu emekli. Zaman zaman haftasonları bazı ilköğretim öğrencileri de gelip burada ders alıyor. Buraya gelip hem vakit geçirmiş oluyor hem de yaptıkları resimlerle iç dünyalarına yönelerek kendilerini mutlu hissediyorlar. Genel olarak spatül resim çalışmalarına yönelik ders veriyorum, bu alanda tablo çalışmaları yaptırıyorum öğrencilerime. Kimisi bir aylık sürecin ürünü, kimisi birkaç ay sürüyor. Yaptığımız çalışmalar bizim için tabii ki çok değerli ama satın almak isteyen olursa da satabiliyoruz' dedi.
Bir gözünün %90 oranında göremediğini belirten Güzin Argun Küçükoğlu, 'Atölye hocamız Özen Hanım'ın sabrına hayranım. Bizleri ve bütün öğrencilerini titiz çalışma performansıyla yetiştirmeye özen gösteriyor. Ben yıllarca klasik resim çalışmaları yaptım. Bu atölyeye gelerek spatül resim yapmayı da öğrendim. Farklı bir tarz bu' diye konuştu.