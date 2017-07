Denizden çıkardı, bu eserleri yaptı

Muğla'nın Datça İlçesi'nde ressam, 72 yaşındaki Nedim Celkan, deniz canlılarının kalıntılarını kullanarak yaptığı tablo ve heykellerden oluşan 88'inci kişisel sergisini açtı

Her türlü deniz canlısını kullanarak birbirinden ilginç tablo ve heykeller yapan ressam Nedim Celkan, eserlerini Datça Belediyesi Liman Sanat Galerisi'nde sergiledi. Balıktan ahtapota, deniz kabuklarından su yosunlarına kadar pek çok deniz canlısını tablo ve heykellerin ana malzemesi olarak kullanan Celkan, eserleriyle sanatseverlerin beğenisini topladı. Dil balığının desenli sırt derisi ile bulut, deniz kestaneleri ile savaş arabalarının tekerleklerini hazırlayan Celkan, yengeç ve pavuryaları atlara, su yosunlarını ise savaşçıların saçlarına dönüşüyor. Denize ve deniz altına tutkuyla bağlı olduğunu belirten Celkan, şöyle dedi:



"50 yıldır dalıyorum. Dalışlarım sırasında denizden çıkardığım her türlü deniz ürününü, örneğin balığın kuyruğundan kılçığına kadar her şeyini çöpe atmak yerine çalışmalarımda malzeme olarak kullanıyorum. Altı yıl önce bir vurgun yedikten sonra dalamaz oldum. Ancak, deniz ürünlerini bir şekilde elde edip, çalışmalarımı sürdürüyorum."



Datça Belediyesi Liman Sanat Galerisi'nde, 10 Temmuz tarihine kadar açık kalacak olan sergide, sanatçının minik tablo ve hediyelik süs eşyaları dahil olmak üzere, 150 adet tablo ve heykeli yer alıyor.