Destanın son 15 günü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Büyük Taarruz'dan İzmir'in kurtuluşuna kadar geçen sürede milli mücadelenin seyrini anlatan "Kurtuluş Destanı'nın Son 15 Günü" adlı sergi, döneme ilişkin önemli belge, fotoğraf ve materyalleri içeriyor

Destanın son 15 günü
10 Eylül 2018 Pazartesi 13:10

Milli Mücadele'nin zafere uzanan son adımı niteliğindeki Büyük Taarruz'dan İzmir'in kurtuluş gününe kadar geçen 15 günlük sürede Mustafa Kemal önderliğindeki tarihi sürece ilişkin önemli detaylar, ilk kez İzmir'de düzenlenen bir sergiyle gün yüzüne çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından düzenlenen "Kurtuluş Destanı'nın Son 15 Günü" adını taşıyan sergide, 26 Ağustos ile 9 Eylül 1922 tarihleri arasındaki 15 günlük serüven belge, fotoğraf ve döneme ilişkin eşyalar eşliğinde ziyaretçilerle paylaşılıyor.

9 Eylül ruhunu yaşatacağız

APİKAM bahçesindeki sergiyi ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 9 Eylül törenlerinin tarihi bir katılım ve olağanüstü bir coşkuyla gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Bu sergiyi de İzmirliler mutlaka görmeli" diye konuştu. Sergide  Türk Silahlı Kuvvetleri ve devlet arşivlerinden derlenen çok özel belge ve fotoğraflarla 9 Eylül ruhunun yeniden canlandırıldığını belirten Başkan Kocaoğlu, "Ben ve benden sonra gelecek belediye başkanları da bu ruhu ilelebet yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu hissetmeliyiz" diye konuştu.    

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