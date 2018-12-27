DEÜ'de uluslararası seramik sergisi açıldı

Dünyanın 5 kıtasından 87 seramik sanatçısının eserlerinin yer aldığı 'Çağdaş Seramik Sanatının Seçkin Sanatçıları' sergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Nafi Güral - Kazım Türker Sanat Galerilerinde açıldı.

DEÜ'de uluslararası seramik sergisi açıldı
27 Aralık 2018 Perşembe 14:35

Burcu Şahin - Küratörlüğünü Prof. Halil Yoleri, Dr. Öğretim Üyesi Candan Güngör ile Dr. Öğretim Üyesi Temel Köseler'in üstlendiği ve 22 Şubat 2019'a kadar açık olan sergide; Sadi Diren, Mihailo Lazarov, Hamiye Çolakoğlu, Sevim Çizer, Peteris Martinsons, Vilma Villaverde ve Satoru Hoshino gibi uluslararası alanda tanınmış sanatçıların eserleri yer alıyor.

Seçkin koleksiyon

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, "Uluslararası sergimiz, çağdaş seramik sanatına katkı koyan sanatçıların eserlerinden oluşmakta. Eserlerini üniversite çatısı altında üretilmesi gurur kaynağı" dedi. DEÜ Seramik ve Cam Tasarım Bölümü kurucusu Prof. Sevim Çizer ise, "Bu sergi, uluslararası platformda kendini kabul ettiren ve sanat camiasının yakından tanıdığı birçok sanatçının eserlerinden oluşan seçkin bir koleksiyon. Bu paha biçilmez koleksiyonun Dokuz Eylül Üniversitesi'nde sergilenmesinden mutluluk duyuyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından Nafi Güral - Kazım Türker Sanat Galerilerinde düzenlenen Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Koleksiyonunun açılışı gerçekleşti. Rektör Hotar ve beraberindekiler, GSF yetkililerinden eserler hakkında bilgiler aldı.

Etiketler; #dokuz eylül üniversitesi #Güzel Sanatlar Fakültesi #Çağdaş Seramik Sanatının Seçkin Sanatçıları #sergi
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