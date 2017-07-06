Dibeklihan'da Gülsin Onay rüzgarı

BODRUM'daki Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde düzenlenen 'Köy Enstitüleri Günleri' etkinlikleri kapsamında devlet sanatçısı Gülsin Onay konser verdi

Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde düzenlenen Köy Enstitüleri Günleri kapsamında Köy Enstitüleri Marşı'nın bestecisi Ahmet Adnan Saygun anısına resital düzenlendi. Resitalde dünyaca ünlü piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay sahne aldı. Konseri aralarında Sözcü Gazetesi Köşe Yazarı Yılmaz Özdil, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Başdanışmanı Can Pulak, Gençlik ve Spor eski Bakanı Fikret Ünlü'nün de bulunduğu yaklaşık 450 sanatsever izledi. Adnan Saygun besteleri ile resitaline başlayan Onay, L. V. Beethoven, F. Chopin'den eserler yorumladı. Konserin sonunda ünlü sanatçıyı sanatseverler ayakta alkışladı. Onay, alkışlar üzerine tekrar piyanonun başına geçerek, izleyenler için Chopin'in eserlerinden seslendirdi. Konserin gelirinin ise temmuz ayı sonunda başlayacak olan Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'ne bağışlandığı belirtildi.

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