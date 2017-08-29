Dikili'de festival Edip Akbayram konseri ile başladı

Dikilililerin ve Dikili’de yaz tatilini geçiren misafirlerin büyük bir özlemle beklediği Dikili Kültür-Sanat, Bilim-Düşünce ve Emek Festivali, “Ata’ya Saygı ve Cumhuriyete Bağlılık” temasıyla gerçekleştirilen kortejin ardından Edip Akbayram’ın verdiği muhteşem konserle başladı

Dikili Belediyesi’nin düzenlediği Dikili Kültür-Sanat, Bilim-Düşünce ve Emek Festivali, Bülent Ecevit Kavşağı’ndan Atatürk Meydanı’na gerçekleştirilen açılış kortejiyle başladı. Festivalin açılış konserinde ise Usta Sanatçı Edip Akbayram, muhteşem bir müzik ziyafetine imza attı.





Edip Akbayram Kızı Türkü’ye Vokal Yaptı



Özgün müziğin en saygın sanatçılarından biri olan ve sanat hayatında 45. yılını dolduran Edip Akbayram seslendirdiği ezgilerle müzikseverleri adeta mest etti. Binlerce kişinin katıldığı konserde sanatseverler, Edip Akbayram’ı ve orkestrasını dakikalarca ayakta alkışladı. Kızı Türkü Akbayram’ın söylediği ‘Bana Esmeyi Anlat’ isimli esere de vokal yapan Edip Akbayram, TBMM’de sanatçıların daha fazla var olması gerektiğini dile getirerek, “Ekibimde yer alan, kardeşim Yolcu Bilginç bilgisi, birikimi, kültürü ile bizleri mecliste temsil etmeyi çok hak ediyor. Biz bu konuda destek vereceğiz. Sizlerin de destek vermesini arzuluyorum’ dedi.





“Adalet Yolunda Yürüyenlere Bin Selam Olsun”



Dikili Kültür-Sanat, Bilim-Düşünce ve Emek Festivali'nin açılış töreninde konuşan Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, bu yıl gerçekleştirdikleri festivali barış, kardeşlik ve adalet için mücadele veren herkese adadıklarını söyledi. Festivalde, sanatsal, kültürel ve toplumsal dayanışmanın öne çıkacağına ifade eden Tosun, "Adalet şiarıyla, sevgi şiarıyla ve Cumhuriyete olan bağlılığımızla tüm konuklarımızla birlikte olmaktan, bu güzel anı paylaşmaktan dolayı mutlu ve heyecanlıyız. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Atatürkçü sevdamızla, kentimize hep daha iyi hizmeti, daha güzel ve kaliteli yatırımları gerçekleştirdik. Çalışma arkadaşlarımla birlikte ürettiğimiz emeğe sevgi kattık, hoşgörü kattık. Hiçbir ayrım yapmadan her mahalleye eşit hizmet sunduk’ dedi.





Başkan Tosun sözlerini şöyle sürdürdü:



“Göreve geldiğimizde, ‘Sözümüz var; Dikili’de sevgi kazanacak’ dedik. Kentimize ve kendimize yüklediğimiz bu yeni misyon, tüm kentlilerimiz tarafından kabul gördü ve desteklendi. Huzurunuzda bir kez daha tüm kentlilerimize, vatandaşlarımıza ve sizlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Adalete özlemin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Hukukun ve adeletin yok sayılması, demokrasinin zarar görmesi ülkemizin her noktasında kaos ortamını daha da tetikliyor. İşte böyle bir ortamda ülkemize aydınlık günlerin habercisi bir güneş doğuyor. Kim mi bu güneşi doğuran? “Allahın verdiği bir canım var o da milletime feda olsun” diyen yiğit liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu’dur. İzniniz olursa bu yıl gerçekleştirilen bu festivali Adalet Yürüyüşü ile başlayıp Adalet Kurultayına kadar varan süreçte, korkmadan, yılmadan, sinmeden "Adalet bu topraklara mutlaka gelecek. Adaleti getirmek için bizim de mücadelemiz devam edecek" diyen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na ve tüm adalet sevdalılarına atfediyorum. Adalete özlemin, hoşgörünün, dostluğun, kardeşliğin ve barış rüzgârlarının eseceği festivalimizin aydınlık yarınların habercisi olmasını diliyorum" dedi.