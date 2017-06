DiziHit yabancı dizileri evinize taşıyor

Sinema sektörü kadar hızlı büyüyen bir diğer sektör de şüphe yok ki yabancı dizi sektörü

Sinema sektörü kadar hızlı büyüyen bir diğer sektör de şüphe yok ki yabancı dizi sektörü. Bakıldığında,yicileri artık dizileri bölüm bölüm izlemek yerine, sezon sezon, tabiri caizse yutmayı tercih ediyorlar ve bundan hayli memnun görünüyorlar. Bu bağlamda pek çok platformun her ay yeni bir dizi çıkarması da oldukça hoş karşılanabiliyor zira tüketim toplumunun hızlı tüketimi hasebiyle, yabancı diziler neredeyse yetişmiyorlar. Türkiye’de de bu tüketimin çok hızlı olduğunu söylemek mümkün. Bakıldığında, Netflix’in de ülkeye girmesiyle pek çok insan çok daha fazla dizi izlemeye başladı.



Bundan öncesi ise pek çok dizi sektörünün hakimiyetiyle sürdürülüyordu. Örneğin, Breaking Bad, Lost, Prison Break gibi efsane olmuş dizilerin ardından pek çok hayranı hâlâ üzülebiliyor ancak bunların alternatifleri, hemen her zaman yeniden doğmayı ve eskileri unutturmayı biliyorlar. Örneğin, Breaking Bad’in en büyük alternatiflerinden bir tanesi günümüzde Better Call Saul olarak biliniyor. Bunu biz söylemiyoruz, pek çok Better Call Saul izle yicisi kendisi belirtiyor. Breaking Bad’de pek de öne çıkmayan ancak oldukça önemli karakterlerin öne çıkmasını isteyen pek çok insan, günümüzde Better Call Saul izliyor zira bu dizide; tam olarak bu durum mevcut. Breaking Bad’de bir avukat olan Saul Goodman’ın hayat hikayesi, Better Call Saul’da oldukça iyi yansıtılıyor ve dizi bugüne kadar Breaking Bad’e bir alternatif yaratabilmiş tek yapıt. IMDB üzerinde puanı 8.7 olan Better Call Saul, yabancı dizi izleyicilerinin şu an için favorisi.



Uluslararası alanda ödül avcılığı yapan Better Call Saul’da, Breaking Bad kurgusunun tarih olarak biraz daha öncesine gidiyor ve Saul Goodman’ın ilk avukatlık yıllarına göz atıyoruz. Nükteli ve radikal bir senaryo ile karşımıza çıkan Better Call Saul dışında; dram, gizem, korku hikayesi isteyenler, Lost alternatifi arayanlar için ise tek çözüm; Bates Motel gibi görünüyor. Dram ve gizem temalarını, sinema filmleri ile etkileşim içinde bulunarak harmanlayan Bates Motel izle yicileri sayesinde final yapabilmiş ve bugüne kadar epey fazla ödül kazanmış bir yapıt. Şüphe yok ki Bates Motel izleyicileri de şu an dizi bittiğinden, bu yapıta alternatif aramaktalar.