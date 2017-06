'Doğada Engel Yok' belgesel oluyor

Kimi doğuştan, kimi sonradan engelli olan 30 İzmirli, Konak Belediyesi ve Macera Kulübü'nün el ele vererek hayata geçirdiği 'Doğada Engel Yok' projesi sayesinde doğa sporlarını deneyimledi. Ekipler paraşütle atladı, tüple denizin metrelerce altına daldı

Engellileri spora teşvik etmenin yanı sıra doğada engellerin olmadığını herkese göstermeyi amaçlayan 'Doğada Engel Yok' projesi üç yıllık bir alt yapı ve planlama çalışması sonunda hayata geçirildi. Konak Belediyesi ve Macera Kulübü'nün birlikte yürüttüğü projeye 10 görme, 10 işitme ve 10 bedensel olmak üzere toplam 30 engelli katıldı.19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ve Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen organizasyon sayesinde doğa ve doğa sporları ile tanışan engellilerin mutlu anları yönetmen Hakan Doğanay ve İzmir Film tarafından an ve an filme alındı. Çekimleri 3 gün süren belgesel filmde Macera Kulübü'nün 40'a yakın gönüllüsü de insanüstü bir çaba ortaya koyarak projeye destek verdi. Üç etaptan oluşan projenin ilk bölümünde işitme engelliler yer aldı.10 işitme engelli, Türk Hava Kurumu'nun destekleriyle paraşütten tandem atlayış gerçekleştirdi. Selçuk'taki Efes Havaalanı'ndan kalkan uçakla gökyüzüne yükselen işitme engelliler deneyimli paraşütçüler eşliğinde binlerce metre yükseklikten atladı. 'Gökyüzünün Sesi' adını taşıyan organizasyona merhum sanatçı Barış Manço'nun oğlu müzisyen Doğukan Manço da İstanbul'dan gelerek destek verdi. Doğukan Manço da işitme engellilerle birlikte paraşütle atladı. Projeyi duyar duymaz gönüllü olarak destek verme kararı alan Manço, 'İşitme engelli kardeşlerimizle ilgili projeyi öğrendikten sonra hiçbir bahanem kalmadı. Ben bunu yapmalıydım' diyerek mutluluğunu paylaştı.

Suda yürüyenler

Projenin bir diğer ayağında ise bu kez görme engelliler vardı. 'Doğa'nın gözleri' adıyla gerçekleşen organizasyon kapsamında Dikili'deki Nebilerde Şelalesi'ne giden 10 görme engelli burada unutamayacakları bir deneyim yaşadı. Eşsiz doğal güzelliğe sahip şelaleye girerek, kayalıklardan dökülen suyun akışına kendilerini bırakan görme engelliler kayalara çarpan suyun çıkardığı sesi duyarak hayal etti. 'Doğanın Gözleri' ile unutulmaz anlar yaşayan görme engelliler hayatlarında ilk kez bir şelalede buluşup, altında yüzme şansı yakaladı. Mutlulukları yüzlerine yansıyan engelliler deneyimlerini büyük bir heyecanla anlattı.

'Doğada Engel Yok' sloganıyla gerçekleştirilen projenin üçüncü ayağında ise 10 bedensel engelli Karaburun'da tüplü dalış yaptı. 'Suda yürüyenler' adıyla düzenlenen etkinlikte engellilere uzman dalış eğitmenleri eşlik etti. Kimi doğuştan, kimi geçirdiği kaza sonucu tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan engelliler, proje sayesinde hayatlarında ilk kez sualtı dünyasıyla tanıştı. Karada engelli olarak görülseler de suyun altında hareket etmek için hiçbir engelin olmadığını gösteren engelliler balıklarla birlikte yüzdü.

Farklılıklara saygı

Projenin hayata geçirilmesi adına tüm desteğini veren Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 'Bizler doğada farklılıklarımızla varız. Kimimiz kadın, kimimiz erkek... Kimimiz engelli, kimimiz değil... Hayatın kendisi de böyle değil mi? Hayatta her şey tam ve mükemmel değil. Öyleyse bu farklılıklara saygı duymak, farklılıkların eşitçe yaşamasını sağlamak görevimiz. Engellilerin bizim var saydığımız engelleriyle birlikte mutlu yaşayabildiklerini gösteren etkinlikler düzenleyelim istedik. 30 engelli hemşehrimiz Macera Kulübü'nün gönüllüleri sayesinde hayatı farklı açılardan deneyimlediler. Doğada gerçekten engelin olmadığını bize gösterdiler. Bizlerin de doğanın bu sesine kulak verip, 'Doğada Engel Yok' dememiz gerekiyor. Ben projede yer alan tüm engelli hemşehrilerimize, görev alan gönüllülere, filmin yönetmeni Hakan Doğanay ve ekibine, son olarak da Doğukan Manço'ya verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Umarım bu filmi izleyen herkes engelsiz bir yaşamın mümkün olduğunu görür' dedi.

İşaret diliyle seslendirilecek

'Doğada Engel Yok' projesi çok yakında belgesel film olarak dünyanın farklı şehirlerinde gösterilecek. Yönetmenliğini Hakan Doğanay'ın yaptığı filmin fragmanı hazırlandı. Paylaşım siteleri Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=BXF7CsrbPQU> ) ve Vimeo (<https://vimeo.com/220888888> ) üzerinden yayınlanan fragmanda paraşütle atlayan, su altına tüplü dalış yapan ve şelalede yüzen engellilerin yaşadıkları bu eşsiz deneyimlerle ilgili röportajları da yer alıyor. Kurgu çalışmalarında sona yaklaşılan film işaret diliyle seslendirilecek. Çeşitli festivallere de katılması planlanan belgesel film ayrıca İngilizce alt yazılı olacak.