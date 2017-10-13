Doğal Yaşam Parkı'nı en güzel anlatana 'notebook'

İzmir Doğal Yaşam Parkı tarafından düzenlenen "Renklerle Doğal Yaşam" temalı yarışma, resme ilgisi ve yeteneği olan çocukları bekliyor. İlk ve ortaokul öğrencileri için iki ayrı kategoride yapılacak yarışma için son başvuru tarihi 2 Nisan 2018

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin hizmetine sunduğu İzmir Doğal Yaşam Parkı, çocuklar için renkli bir etkinliğe daha imza atıyor. İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Renklerle Doğal Yaşam" temalı resim yarışmasının bu yıl beşincisi düzenleniyor. Yarışma ile çocukların doğayı ve hayvanları gözlemleyip İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda barınan 125 türde hayvanı tanımaları, onlara karşı hislerini, düşlerini resimlerle paylaşmaları amaçlanıyor.



Yarışmada seçici kurulun sergilemek üzere belirleyeceği 50 eser arasından seçilen ilk ve orta öğrenim kategorilerindeki ilk 3 eserin sahiplerini "ikisi bir arada notebook" bekliyor. Diğer 44 eser sahibine ise İzmir Doğal Yaşam Parkı tarafından çeşitli hediyeler verilecek. Ayrıca seçilen bu 50 eser, İzmir Doğal Yaşam Parkı ve şehrin farklı yerlerinde sergilenecek.



Son katılım tarihi 2 Nisan 2018 olarak belirlenen resim yarışması için eserler, posta veya kargo yoluyla yollanabiliyor ya da İzmir Doğal Yaşam Parkı'na elden teslim edilebiliyor. Yarışmaya katılmak isteyenler, yarışma şartnamesi ve katılım formuna www.izmirdogalyasamparki.org.tr adresinden ulaşabilecek.



Yarışmanın jüri üyeliklerini ise Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gören Bulut, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Umur Türker, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Turan Enginoğlu, Ressam Mete Sezgin ile Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna üstlenecek.









