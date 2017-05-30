'Dört Element' sergisi Konak'ta

İzmir'de, Konak Belediyesi'nin Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açtığı resim kursuna katılan kursiyerler, yaptıkları resimleri 'Dört Element' isimli sergi ile beğeniye sundu

Konak Belediyesi'nin kültür merkezlerinde açılan kültür- sanat kurslarını başarıyla tamamlayan 7'den 70'e yüzlerce kursiyer yeteneklerini düzenlenen yılsonu sergileriyle beğeniye sunuyor. Son olarak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde verilen resim kursuna katılan kursiyerler eserlerini açtıkları 'Dört Element' isimli resim sergisi ile gözler önüne serme fırsatı buldu. Konak Halk Eğitim öğretmenlerinden Tuğba Dırmık eğitmenliğinde yıl boyu çalışmalarını sürdüren kursiyerlerin akrilik boya tekniği ile yaptığı tablolar beğeni topladı. Sergi açılışına kursiyerlerin yanı sıra aileleri ve sanatseverler de katıldı. Resim öğretmeni Tuğba Dırmık evrenin 'toprak, su, hava ve ateş' olan dört elementten ve bu elementlerin birleşimiyle yaratıldığından yola çıktıklarını belirterek, "Tablolarda bu dört temel elementi kavramsal olarak ele aldık. Çok güzel soyut çalışmalar yapıldı. Keyifli bir yıl geçirdik. Harika eserler ortaya koydular. Tüm kursiyerlerimizi kutluyorum. Sanatseverleri sergimize bekliyoruz" dedi.



Kursların gelecek yıl da devam edeceğini hatırlatan Tuğba Dırmık, serginin 2 Haziran Cuma gününe kadar Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde beğeniye sunulmaya devam edeceğini söyledi.