'Düğüm Salonu' filmi çekimleri Buca'da devam ediyor

BKM Film Türk Sinema tarihine damga vuran komedi filmlerine bir yenisini ekliyor: “Düğüm Salonu”

Çekimleri İzmir’de devam eden filmin ekibi, sette yerel basını ağırladı. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’nın evsahibi olduğu basın toplantısında, filmin yönetmeni Hakan Algül ve kalabalık oyuncu kadrosu ile renkli kareler ortaya çıktı.Film ekibini İzmir’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Piriştina, getirdiği tepsi tepsi baklavaları da elleriyle oyunculara dağıttı.



Levent Piriştina: “Böyle güzel bir eserin İzmir’de çekiliyor olması bizler için çok önemli bir kazanım. İnanıyorum ki izleyici de böyle usta bir kadrodan çıkacak eseri büyük bir heyecan ve merakla bekliyorlar. Çok güzel bir film çıkacağına inanıyorum. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Ardından “Düğüm Salonu”nun senaryosunu yazan ve bayrollerinden birini üstlenen Şahin Irmak “ Ben oyunculuk mesleğine İzmir’de başladım. Bir İzmir filmi yapmak benim için ayrı önemli. Dev kadromuz var, yok yok. Çok kıymetli oyuncularımız ve çok kıymetli oyuncularımız var. Çok heyecanlıyım” dedi.



Çektiği komedi fimleri ile salonlara milyonlarca kahkaha taşıyan Hakan Algül ise “Güzel olacağını düşündüğümüz bir filmle uğraşıyoruz. Gerçekten uyum içinde çalışan çok hoş bir kadroyla çalışıyoruz. Oyuncuların hepsi çok iyi insanlar ve çok iyi oyuncular” cümlelerini kurdu.



OYUNCULARIN İZMİR SEVGİSİ



Film çekimlerinin İzmir’de gerçekleşiyor olmasından çok büyük mutltluk duyduğunu belirten ekip, tüm İzmirliler’e de teşekkür etti. Tüm oyuncular sık sık İzmir hayranlığını dile getirirken Salih Kalyon, “Efendim sene 1302” diye lafa başlayınca tüm ekip kahkahaya boğuldu. Kalyon cümlelerine şöyle devam etti: “Ben buraya ilk geldiğim zaman çarpılmıştım, sene 1964. İleride emekli olursam İzmir’e yerleşirim demiştim. Bugün de çok sevdiğim dostlarımla birlikte bir İzmir filmi yapıyoruz. Çok mutluyum” dedi.



RUHU KIPIR KIPIR BİR FİLM!



Ayşenil Şamlıoğlu da “Bu kadar ruhu kıpır kıpır bir filmi bu ruhla örtüşen kıpır kıpır bir şehirde çekmek gerekiyordu. Bize de doğru bir yerel enerji verdi” dedi. Nilgün Belgün de 5 sene sonra kesin İzmir’e yerleşeceğini dile getirdi.



“BU FİLM MESLEĞİMİ DAHA ÇOK SEVMEME SEBEP OLDU”



Onur Buldu ile 4. Sinema filmini çektiğini söyleyen İrem Sak, Şahin Irmak’a yazdığı senaryo ile mesleğini daha fazla sevmesini sağladığı için teşekkür etti.Kahkahalar eşliğinde gerçekleşen basın toplantısına katılan yönetmen Hakan Algül ve oyuncular, Şahin Irmak, İrem Sak, Emre Karayel, Onur Buldu, Duygu Yetiş, Nilgün Belgün, Salih Kalyon, Ayşenil Şamlıoğlu, Bilge Şen, Beyti Engin, Toprak Sağlam, Evren Duyal, Güneş Hayat, Murat Karasu, Hakan Akın, Gazanfer Ündüz, Hakan Bulut, Doğancan Sarıkaya,ve Burcu Altın çekimlere kaldığı yerden devam etti.



Aynı gün aynı saatte yanyana iki düğün salonunda iki farklı düğün vardır! Birbirine çok benzeyen pek de benzemeyen dört ailenin biraraya geldiği bu en mutlu günde, bir düğünün gelini ile diğer düğünün damadı birbirini tanımaktadır. Ve bu tanışıklık, iki düğüne de damgasını vuracaktır!

Şahin Irmak’ın yazdığı bu eğlenceli senaryoryuyu Hakan Algül yönetiyor.

“Düğüm Salonu”nun eğlenceli kadrosunda, Şahin Irmak, İrem Sak, Gonca Vuslateri, Emre Karayel, Onur Buldu, Duygu Yetiş, Nilgün Belgün, Salih Kalyon, Ayşenil Şamlıoğlu, Bilge Şen, Beyti Engin, Toprak Sağlam, Evren Duyal, Güneş Hayat, Murat Karasu, Hakan Akın, Gazanfer Ündüz, Hakan Bulut, Doğancan Sarıkaya,ve Burcu Altın yer alıyor.

Hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bu eğlenceli düğün hikayesi 2018’de sinemaseverler ile buluşacak.