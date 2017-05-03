Dünya Çingene Şarkıları İzmir'de

Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda konser veren ünlü opera sanatçısı Serap Çiftçi “Dünya Çingene Şarkıları” ile ilk kez İzmir’de, Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) sahne alacak. 4 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek konserde birbirinden renkli kostümler eşliğinde, çingenelerin ihtiraslı müziğinin neşe ve hüznü birlikte yaşatılacak

Proje direktörlüğünü İlker Kutlu Aktaş’ın yaptığı konsere ünlü oyuncu, komedi ustası Asuman Dabak da “konuk sanatçı” olarak katılacak. Dabak, gecede sürpriz parodileri ile izleyenleri kahkahaya boğacak. Serap Çiftçi’ye sanat direktörlüğünü Uğur Sayınbatur’un üstlendiği Kültür Modern Brass Ensemble ve perküsyon sanatçısı Hamdi Akatay eşlik edecek.



Operanın kraliçesi

Birçok başrol üstlenen Antalya Opera ve Balesi sanatçısı Mezzo Soprano Serap Çiftçi, Viyana, New York, Washington, Ekvador, Venezuela, Moğolistan, Uganda, Namibiya, Zambiya, Botswana ve Ürdün konserlerinden sonra ilk defa İzmir’de sahne alacak.“Operanın kraliçesi” olarak tanınan Çiftçi, 2002 – 2005 yıllarında Avusturya’da üç ayrı Solist Master Class yaparak Viyana ve Lilienfeld şehirlerinde konserler verdi. 2009 yılında Efes Antik Tiyatrosu Celsus Kütüphanesi’nde Kanadalı ünlü vokal Nikki Yanofsky, 2012 Mayıs ayında Amerika’nın New York şehrinde en prestijli konser salonu olan Lincoln Center’da Musica Mundana Oda Orkestrası, 2013 Mart ayında da Washington DC’deki Türkiye Büyükelçiliği Rezidansı’nda yine Musica Mundana Oda Orkestrası ile birlikte konser verdi. Ulanbatur Opera ve Balesi’nde verdiği iki konser, Moğolistan’ın en çok izlenen TV kanalında canlı yayınlandı. Serap Çiftçi, 12 Haziran 2016’da Uganda’nın başkenti Kampala’da Türk eserleri ve dünya repertuvarından şarkılar seslendiren ilk opera sanatçısı olma onuruna da sahip oldu.