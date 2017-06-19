Dünyanın karikatürleri Bodrum'da yarışıyor

Dünyanın dört bir yanından karikatüristlerin katıldığı, bu yıl 34'üncüsü düzenlenen 'Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın seçici kurulu 2017 yılının kazananlarını belirlemek için Bodrum'da toplandı. Karikatüristlerin eserlerinde bu yıl yine göç, savaş, çevre sorunları, kadın ve insan hakları ön plana çıktı. Yarışmada dereceye girenler ve özel ödülü kazanan karikatüristler, yarın açıklanacak

Dünya gündemine ışık tutan eserlerin yarıştığı, otoritelerce 'dünyanın bir numaralı karikatür yarışması' olarak nitelendirilen, serbest konulu Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın 34'üncüsüne, 63 ülkeden 641 sanatçı 2 bin 220 karikatürle katıldı. Ön elemeden geçen 40 ülkeden 187 sanatçının 261 karikatürünü değerlendirecek seçici kurul bugün sabah saatlerinde Bodrum Işıl Club'da toplandı. Dünya çapında ün kazanmış, karikatür ustaları ve sanatçıların jüri üyeliğinde düzenlenen, bugüne kadar 137 ülkeden 7 bin 800'ü aşkın sanatçının 85 bin civarında eser ile katıldığı yarışmanın seçici kurulu, jüri başkanı Tan Oral'ın öncülüğünde toplandı. Vakıf Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı'nın konuşması ile başlayan toplantıdaki seçici kurul üyeleri arasında Ercan Akyol, Latif Demirci, Rudy Gheysens (Belçika), Piyale Madra, Mohsen Nouri Najafi (İran), Peter Nieuwendijk (Hollanda), Tan Oral, Joel Pett (ABD), Cristina Sampaio (Portekiz) yer aldı.



Jürinin değerlendirmelerini karikatürlerin kalitesinin çok yüksek olması nedeniyle yoğun süren tartışmalar içerisinde yapabildiğini belirten Jüri Başkanı Tan, "Bu yıl da dereceye girebilecek eserleri seçmekte çok zorlandık. Konular her zamanki gibi şu sıralarda dünyada sorunlar ve dertler olarak önümüze geldi. Ama ilginç bir jüriyiz, kendi aramızda konuşarak, yer yer tartışarak ve sonunda demokratik bir yolla seçim yapmaya çalışıyoruz. Yarışmadaki eserlerde göç hikayeleri, kadın hakları, insan hakları, çevre sorunları, savaş ve barış konuları yer alıyor. Gerçekten de şu sıralarda insanların kafasını meşgul eden konular bunlar. Bu yaklaşımlarda bazen umutlu, bazen eleştirel bazen de sert mizaha yakışır sertlikte işler var. Biz doğrusu bütün bunlara bakarken gerçekten çok tat aldık, zevk aldık. Umarım sonuçlardan da izleyiciler memnun kalır" dedi.





"DÜNYANIN SORUNLARI ORTAK"

GÜÇLÜ KIZLAR GÜÇLÜ YARINLAR KATEGORİSİNDE ÖZEL ÖDÜL



PARA ÖDÜLÜ, HEYKEL VE BERAT VERİLECEK

Portekizli jüri üyesi Cristian Sampaio ise gelen çizimlerin kalitesinden övgüyle söz ederek, "Uluslararası standartların üzerinde bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Birçok yarışmada jüri toplantısında bulundum. Karikatüristler çizgileri ile sorunları ortaya koyar. Karikatürcü sizin kafanızın içine büyük bir soru işareti koyar. Onlar size sorunları gösterir, çözümleri bulmak herkese düşüyor. Buradaki eserler de dünyanın sorunlarının ortak olduğunu gözler önüne seriyor" dedi.ABD'li jüri üyesi Joel Pett de dünyadaki bütün karikatüristlerin birbirini çok sevdiğini, uyum içinde olduğunu vurguladı. Kardeşler grubu gibi çalışarak dünyadaki sıkıntılara işaret ettiklerini anlatan Pett, "Değişik fikirlerimiz de olsa problemler aynı. Aydın Doğan Vakfı'na teşekkür ediyorum. Benim için buraya davet edilmek özel ve onurlu bir durum. Kazananın da çok mutlu olacağına inanıyorum" dedi.Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, kız çocuklarının güçlenmesi ve eğitimin önemi üzerinde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Son iki senedir bu konuyu vurgulayan karikatürler istediklerini dile getiren Fetvacı, "Tüm dünyadaki çizerlerimizden çok miktarda eser geldi. Jüri uzun tartışmalar sonucunda elemelerini yapabiliyor. Bence dünyada herkesin ilgilendiği ve önemsediği bir konu ve biz de inanıyoruz ki kızlarımız iyi okuduğu zaman, güçlü kadınlar oldukları zaman hem ülkenin kalkınmasına hem de dünyaya barış gelmesine imkan sağlayacaklar. Onun için bu bizim çok önemsediğimiz bir konu. Ama onun dışında da çizerlerimiz yine dünyadaki bütün sorunları yansıtıyor. Bütün jüri üyeleri de aynı görüşteler. Dünyadaki sıkıntılar savaşlar, küresel ısınma, fakirlik, bunların hepsini bu çizimlerde görebiliyorsunuz. Bu konuda herkes bize hak verecek diye düşünüyorum" dedi. Jürinin bugün akşam geç saatlere kadar çalışacağını anlatan Fetvacı, yarışmada dereceye girenler ve özel ödülü kazanan karikatüristlerin isimlerinin yarın açıklanacağını belirtti.Yarışmada birincilik ödülü ve özel ödül kazanan sanatçılara 8 bin dolar, ikincilik ödülü kazanana 5 bin dolar ve üçüncülük ödülü kazanana 3 bin 500 dolar verilecek. Başarı ödülü kazanan 12 sanatçı ise 500'er doların sahibi olacak. Dereceye giren tüm sanatçılara ayrıca başarılarını simgeleyen heykel ve ödül beratları kasım ayında İstanbul'da düzenlenecek törenle takdim edilecek. 20 Haziran Salı günü Milta Marina A.Ş. Çarşısı'nda jüri üyeleri çocuklarla karikatür çalışması yapacak. Yarışmada ödül kazanan karikatürler 21-27 Haziran 2017 tarihleri arasında Milta Bodrum Marina Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi'nde sergilenecek.