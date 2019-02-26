Dünyanın kuklası geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarın başlayacak '13. Uluslararası Kukla Günleri' kapsamında Karşıyaka, Buca, Seferihisar, Bornova, Çiğli, Selçuk, Aliağa, Torbalı, Ödemiş, Beydağ, Konak, Bayraklı ve Kiraz'da ücretsiz gösterimler düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi'nin 'Gezici Sanat Kamyonu' ve 'Gezici Sanat Sahnesi' de, 'dünyanın en büyük kukla festivali' olan bu etkinliğin coşkusunu cadde ve meydanlara taşıyacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile bu sene 13'üncüsü düzenlenen 'İzmir Uluslararası Kukla Günleri', 24 ülkeden 44 kukla tiyatrosuna ev sahipliği yapacak. 28 Şubat-17 Mart tarihleri arasında 47 mekanda 174 gösterinin sahneleneceği dev organizasyon, bu yıl da 'dünyanın en büyük kukla festivali' olma özelliğini sürdürecek.

'İzmir Uluslararası Kukla Günleri' kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi de kentin farklı ilçelerindeki çocukları 12 ücretsiz kukla gösterisi ile buluşturacak. 'Kuklayla daha iyi bir dünya' sloganıyla yola çıkan festival grupları, Büyükşehir Belediyesi'nin 'Gezici Sanat Kamyonu' ve 'Gezici Sanat Sahnesi' ile ayrıca kentin en işlek cadde ve meydanlarında kukla gösterimleri düzenleyerek festival coşkusunu kentin dört bir yanında hissettirecek.

13 ilçede ücretsiz oyun

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kukla gösterimlerinin programı şöyle:

1 Mart'ta Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde saat 11.00 ve 14.00'te, Bulgaristan'ın 'Kum Tanelerinden Öyküler' isimli oyunu sahnelenecek.

3 Mart Pazar günü Bornova Doğanlar Şapeli Kültür Merkezi'nde, İtalya'nın 'Dönüşüm' oyunu izleyicilerle buluşacak. Oyunun seansları saat 14.30 ve 20.00'de..

Bulgar kuklacılar, 4 Mart Pazartesi günü Bornova Kültür Merkezi'nde 'Çok Lezzetli' oyunu saat 11.00 ve 14.00'de sunacak.

5 Mart Salı günü 14.00 ve 20.00'da, 'Ordan Burdan' oyunu ile Bulgar sanatçılar Ayavukla Kilisesi Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

6 Mart'ta Çiğli Kültür Merkezi'nde Bulgaristan'dan gelen kuklacılar 'Kum Tanelerinden Öyküler'i saat 11.00 ve 14.00'de sergileyecek.

Arjantinli kuklacılar, 11 Mart Pazartesi Beydağ Kültür Merkezi'nde ve 13 Mart Çarşamba günü Seferihisar Kültür Merkezi'nde 14.00 ve 20.00 saatlerinde 'Gölgelerle Sinema' isimli oyunu sunacak.

İtalyan kukla sanatçıları, 13 Mart'ta Selçuk Kültür Merkezi'nde ve 14 Mart'ta da Aliağa Kültür Merkezi'nde 'Kayıp Hazine' oyunlarını sunacaklar. Oyunun seansları 11.00 ve 14.00.

15 Mart saat 11.00 ve 14.00'de Ödemiş Kültür Merkezi'nde Ruslar 'Küçük Dinazor' adlı oyunu sergileyecek.

Japon kukla sanatçıları ise 'Ustaların Ustası' kukla oyununu 15 Mart'ta Kiraz Belediyesi'nde sahneleyecek. Oyunun seans saatleri 14.00 ve 20.00.

Sokakta gösteri var

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Gezici Sanat Kamyonu' ve 'Gezici Sanat Sahnesi' de 13. Uluslararası Kukla Günleri kapsamında yollara çıkacak. İzmir'in en işlek cadde, meydan, metro ve vapur çıkışlarında sahnelenecek oyunlar, vatandaşları festival coşkusuna ortak edecek. Festival kapsamında kentte bulunan, Almanya, İtalya ve Polonya ekipleri 11 farklı meydanda, 3 metro çıkışında ve 1 vapur iskelesinde 4 oyunu sahneleyecek.

Gösterimler Bornova Küçük Park, Alsancak Dominik Caddesi, Karşıyaka Çarşı, Kıbrıs Şehitleri İsmail Sivri Heykeli Önü, Bayraklı Sevgi Yolu, Göztepe Denizatı Heykeli Önü, Bornova Büyük Park ve Küçük Park, Konak Meydanı Metro çıkışı, Karşıyaka İZBAN çıkışı, Üçyol Metro çıkışı ve Konak Vapur İskelesi'nde gerçekleşecek.