EBSOV kadınları gençler için sahnede

Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı (EBSOV) Kadınlar Birliği üyeleri bursiyerleri olan lise ve üniversite öğrencileri için tiyatro oyunu sahneleyecek.

EBSOV kadınları gençler için sahnede
10 Ocak 2019 Perşembe 11:37

Yasin Çetin - Oyundan elde edilecek gelir vakıftan burs alan öğrenciler için kullanılacak. EBSOV Kadınlar Birliği, kültür, sanat ve sosyal sorumluluk projeleri ile her yıl yaklaşık 500 bursiyer ve ihtiyaç duyulan bölgelerde kurulan EBSO okullarına maddi ve manevi kaynak yaratmak için faaliyetlerde bulunuyor. Vakfın kuruluşuyla birlikte çalışmalarına aralıksız devam eden Kadınlar Birliği bu kez de sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Bursiyerler için sahneye çıkacak olan EBSOV Kadınlar Birliği üyeleri Didem G. Erdem, Melike Binoğlu, Nazan Yılmaz, Arzu Öztaş, Gülsün Kabadayı, Dilek Şınlak, İncila Kabadayı ve Bengi Şen,  tiyatro oyununun provalarına devam ediyor.

Burs toplanacak

Robert Thomas'ın yazdığı, Genel Sanat Yönetmenliğini Cihangir Turantaş'ın üstlendiği oyunun yönetmenliğini Doğan Yağcı, yönetmen yardımcılığını Benal Özbek, dekor ve kostüm tasarımını da  Ebru Çulpan yapacak. 15 Ocak Salı günü Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde Saat 20.00'de sahnelenecek oyunun, dekorundan kostümüne kadar tüm ihtiyaçlarını da kadınlar birliği üyeleri kendileri karşılıyor. Tüm hayırseverleri oyuna beklediklerini belirten birlik üyeleri, elde edilecek gelirin tamamının bursiyer öğrenciler için kullanılacağını vurguladı.

Etiketler; #Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı #EBSOV #Kadınlar Birliği #tiyatro oyunu
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