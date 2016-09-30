Dosya editörü Semrin Şahin, Sennur Sezer için şunları yazdı: Sennur Sezer emeğin ve emekçinin dostu büyük bir insandı. Barış, özgürlük ve eşitlik mücadelesinde de özel bir yeri olan bir şairdi. Kalemi de kendisi kadar güçlü, dirençli ve umut doluydu. Bizlerde onun birinci ölüm yıl dönümünde 'Direnç Doğuran Kadına' şiirini önümüze katarak bir dosya hazırladık. Kadına verdiği değer ve kadının haklı mücadelesine bir bayrak açtığı için bu dosyada sadece kadınlar olarak Sennur Sezer'i anlattık. Kadınlar bir yazma, bir renk, bir devinim diyen Sennur Sezer'i bir kez daha şükranla anıyoruz. Şiirimizin devrimci kadını için hazırlamış olduğumuz dosyamız umarız. Onu tanımayanlar için bir ışık olur.



Dosya konusu yazılarını sadece kadınlar yazdı. Zübeyde Seven Turan 'Sevgili Sennur Abla', Sevim Korkmaz Dinç 'Sennur Sezer, Umut ve Sevginin Şairi', Meryem Gülbudak 'Şiirin Umudu ve Direncin Yorulmaz İğnesi, Sennur Sezer', Emel İrtem 'Sevmek Korkulu Rüya Yalnızlık Büyük Acı', Bircan Çelik 'Davudi Sesin Yankısıyla Büyülendim' yazılarıyla dosyaya katkı sağlıyor.



Dergide, Refik Baskın 'Halil İnalcık'ı Keşfetmek', Kadir İncesu 'Hababam Sınıfı 60 Yaşında', Hayrettin Geçkin H. İhsan Sönmez'in Son İda kitabı üzerine deneme yazısı, Emine Kuşoğlu 'Dosta Mektup; Kar Üstünde Serçe İzi', Murat Tuncel 'Avrupa'daki Türk Edebiyatı', Halit Payza 'Yaban'da Toplumsal Yapı ve Aydın Sorunu', Korkut Akın 'Fotoğraf: Çağdaş İnsanın Silahı', Atilla Yaşrin 'Hilmi Yavuz'un Yolculuğun Yolculuğu Şiirinin Başlık ve Metin İlişkisi', Dursun Bayar 'Sunay Demircan'ın Eksi Sıfır' ve Muzaffer Gündoğar, Zülal Kaya'nın 'Savaş Yarık Tabanlı Kadınları' kitabına dair yazısıyla yer alıyor.



Şiirleriyle;

Hayrettin Ökçesiz, Hüseyin Atabaş, Volkan Hacıoğlu, Hüseyin Çatal, Hıdır Işık, M. Mahzun Doğan, Fatma Hatun Esen, Atilla Er, Cemal Öztürk, Seval Arslan, Haluk Yolsal, Feyyaz Kadri, Ümit Şener, A. Uğur Olgar, Bülent Akay, Necmettin Çakır, Murat Karacan, Kaan Ali Kolcuoğlu



Öyküleriyle;

Gamze Güller, Tunç Kurt, Hande Baba, Aydanur Saraç, Gülay Altınsoy, Ayşe Kaygusuz, Akın Ersöz, Murat Darılmaz, Neslihan Karaalioğlu Alpagut, Suzan Mumcu, Bahar Karakaş, Ahmet Türkay, Sevda Gedik, Volkan Özaltın derginin 7. sayısında yer aldı. Yazı işleri müdürü Celal Karaca'nın Meryem Gülbudak ile yaptığı röportaj ve Yürüyüş Dergisiyle ilgili bilgilendirici yazısı da dergideki yerini alıyor.



Dağıtım yerleri



İstanbul

Kadıköy: Mephisto, Akademi, İmge,

Sosyal Sahaf (Akmar Pasajı)

Üsküdar: Beşiktaş Vapur İskele Gazete Bayii

Beşiktaş: Mephisto

Beyoğlu: Mephisto, Pandora

Ankara: İmge Kitabevi, Turhan Kitabevi

İzmir-Alsancak: Yakın Kitabevi

Gaziemir: Park Kitabevi

Mersin-Tarsus: Antik Sahaf ve Kitabevi

Gaziantep: Donkişot Kitabevi

Eskişehir: Adımlar Kitabevi

Amasya -Merzifon: Ekin Kırtasiye

Ordu: Serüven Kitap-Kafe

Samsun: Adalı, Deniz, Penguen, Endülüs,

Ebabil, Selamet, Yılmaz kitabevleri.

Bafra: Hikmet Amca Kırtasiye, Lekesiz Kırtasiye, Eflatun Kitapevi



Sennur Sezer



Sennur Sezer (d. 12 Haziran 1943, Eskişehir - ö. 07 Ekim 2015, İstanbul); şair, belgesel anlatılar yazarı. İlk şiiri 1958'de, ilk kitabı Gecekondu 1964 yılında yayımlanan Sezer, şiir, deneme, anlatı, inceleme türlerinde çok sayıda eser vermiştir. Gerçek ve müstear isimle özellikle Yeşilçam'a çok sayıda senaryo yazan; çeşitli ansiklopedi ve antolojilerin oluşturulmasında payı bulunan sanatçı sol görüşü ve kadın hareketini desteklemiştir. Yazar Adnan Özyalçıner'in eşidir.

12 Haziran 1943'te Eskişehir'de dünyaya geldi. İlk şiiri 1958'de lise öğrenicisiyken yaymlandı.[2] 1959'da İstanbul Kız Lisesi'nin ikinci sınıfından ayrılıp Taşkızak Tersanesi'nde çalışmaya başladı. İlk şiir kitabı olan Gecekondu, 1964 yılında yayımlandı. 1965 yılında Varlık Yayınları düzelticiliğine geçtikten sonra ikinci şiir kitabı Yasak'ı (1966) yayımladı. 1967 yılında arkadaşı yazar Adnan Özyalçıner ile evlendi; iki çocukları oldu. 1977'de üçüncü şiir kitabı Dirençi 1979'da çocuklar için yazdığı Gerçeğin Masalı yayımlandı. 1982 yılına kadar çeşitli yayınevlerinde ve ansiklopedilerde düzelticilik, metin yazarlığı yaptı. Çalışmalarını başta Günlük Evrensel ve Evrensel Kültür olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazarak, belgesel anlatılar hazırlayarak sürdüren Sezer, 07 Ekim 2015'te hayatını kaybetti.



Anahtar Kelimeler: Edebiyat Nöbeti

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