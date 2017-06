Efes'te muhteşem konser

Viyana Oda Orkestrası ile ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 31'inci Uluslararası İzmir Festivali'nin biletleri üç gün içinde tükenen, en çok beklenen konserinde, Efes Antik Tiyatro'da müzik ziyafeti sundu

Tiyatronun kullanımına izin verilen bölümlerini tamamen dolduran izleyiciler Fazıl Say'ı ve dünyanın en tanınmış oda topluluklarından biri olan Viyana Oda Orkestrası'nı hayranlıkla dinledi, dakikalarca alkışladı. Antik tiyatronun benzersiz ambiyansı, alkışlar, ışıklar sanatçıları da hayran bıraktı.



Seçkin bir kemancı olarak da haklı bir üne sahip bulunan Şef Ola Rudner yönetimindeki Viyana Oda Orkestrası konsere Beethoven'in 'Coriolan' uvertürü ile başladı. Ardından alkışlar arasında Fazıl Say sahneye geldi ve Mozart'ın K 414 piyano konçertosunu seslendirdi. Eserin bitiminde tiyatroyu dolduranlar, birbirlerini sarılarak kutlayan şef ve solisti alkışladı. Fazıl Say dinmeyen alkışlara kendi bestesi Kara Toprak ile cevap verdi.



İkinci yarıda Viyana Oda Orkestrası Mendelssohn- Bartholdy'nin 4 numaralı 'İtalyan' senfonisini çaldı. Şef Rudner ve Orkestrası'nın coşkulu dinleyicilerine teşekkürü Brahms'ın 5 numaralı Macar Dansı ile oldu. Gecenin en ilginç olayı ise Antik kentin dört ayaklı sakinlerinden yaşlı bir köpeğin provalarda kendisine ilgi gösteren başkemancıyı konserde de yalnız bırakmayıp ikinci yarı boyunca yanında oturmasıydı.