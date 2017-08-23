Efes'te Uluslararası opera ve bale günleri başlıyor

Her yaz sezonunda ulusal ve uluslararası pek çok etkinliğe imza atan ve turizme sanatı katan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, ülkemizin önemli turizm merkezlerinde organize ettiği ulusal ve uluslararası festivallerle, sanat kalitesi yüksek etkinlikleri izleyici ile buluşturmaya devam ediyor. 3 yıl öncesine kadar düzenlediği tek ulusal opera ve bale günleri olan Eskişehir Opera ve Bale Günleri’ni Trabzon, Mardin, Gaziantep ve Hattuşa’da da başlatan, sanat günlerini İzmir Efes’e de taşımayı planlayan Devlet Opera ve Balesi, 2017’de ilk uluslararası opera bale günlerine hazırlanıyor

Ali Budak- Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve



‘Güçlü geliyoruz’



16-22 Eylül tarihlerinde Efes Antik Tiyatro’da gerçekleştirilecek Uluslararası İzmir Efes Opera ve Bale Günleri’nin tanıtım ve sponsorlarla imza töreninde konuşan İzmir Devlet Opera Ve Balesi Sanat Yönetmeni ve Müdür Vekili Haldun Özörten, bu sene uluslararası opera ve bale günlerinin ilkini gerçekleştireceklerini belirterek, ‘Desteklerini esirgemeyen sponsorlarla bu yola çıktık. Çok güçlü bir şekilde İzmir seyircisiyle buluşuyoruz. Sponsorlar iyi ki varlar. İyi ki destekliyorlar. Biz de iyi ki sanatseverlerin karşısına güçlü bir şekilde çıkabiliyoruz’ dedi.



Görev, tarihten geldi



Çok güzel bir projenin içinde olduklarına dikkat çeken Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, şöyle devam etti: 8 bin 500 yıllık tarihe sahip bir alanda sanatla başlamak, sanatı orada icra etmek bizim görevimiz diye düşünüyorum. Böyle bir teklife hayır demek mümkün değildi. Uluslararası Opera ve Bale Günleri hayırlı olsun. Bu bir başlangıçtır. Bunun arkasının daha güçlü geleceğine inanıyorum. Efes Selçuk’u, kültürle, sanatla bezeyeceğimize inanıyoruz. Bu görev, tarihten gelen bir görevdir.



‘Desteklemeyi sürdüreceğiz’



Türkerler Holding Genel Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Sezgin ise, Türkerler Holding olarak bu önemli projeyi destekliyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, ‘Bu etkinliklerin yeniden başlıyor olması, İzmir ve Ege için çok güzel olacak diye düşünüyorum. Türkerler Holding, İzmir’e ciddi yatırımlar yapıyor. İzmir’in geleceğini çok parlak olarak gördüğümüz ve İzmir’in sanatta da en iyi noktalara gelmesi için bu yatırımları gerçekleştiriyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında İzmir’i desteklemeye devam edeceğiz. Efes’te gerçekleşecek sanatsal faaliyetlerin çok başarılı olacağını düşünüyorum’ diye konuştu.



Kapanış ‘Mozart’ ile olacak



İzmir-Efes Opera ve Bale Günleri’nin kapanışı, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından 22 Eylül 2017, Cuma günü sahnelenecek “Romeo Ile Jülyet" balesi ile olacak. William Shakespeare’in aynı adlı oyunundan Piyotr Ilyiç Çaykovski’nin bestelediği bu ünlü eser Volkan Ersoy ve Armağan Davran koreografisi ile seyircinin karşısında olacak. - Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale si Genel Müdürlüğü tarafından, Türkerler Holding, Mahal Bomonti İzmir, Mavibahçe Alışveriş Merkezi ve Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı'nın katkılarıyla İzmir'e ve sanat dünyasına kazandırılan İzmir Efes Opera ve Bale Günleri programında bir açılış konseri, bir opera ve bir bale bulunuyor. Açılış; İzmir Devlet Operas ı ve Balesi tarafından 16 Eylül 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.16-22 Eylül tarihlerinde Efes Antik Tiyatro’da gerçekleştirilecek Uluslararası İzmir Efes Opera ve Bale Günleri’nin tanıtım ve sponsorlarla imza töreninde konuşan İzmir Devlet Opera Ve Balesi Sanat Yönetmeni ve Müdür Vekili Haldun Özörten, bu sene uluslararası opera ve bale günlerinin ilkini gerçekleştireceklerini belirterek, ‘Desteklerini esirgemeyen sponsorlarla bu yola çıktık. Çok güçlü bir şekilde İzmir seyircisiyle buluşuyoruz. Sponsorlar iyi ki varlar. İyi ki destekliyorlar. Biz de iyi ki sanatseverlerin karşısına güçlü bir şekilde çıkabiliyoruz’ dedi.Çok güzel bir projenin içinde olduklarına dikkat çeken Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, şöyle devam etti: 8 bin 500 yıllık tarihe sahip bir alanda sanatla başlamak, sanatı orada icra etmek bizim görevimiz diye düşünüyorum. Böyle bir teklife hayır demek mümkün değildi. Uluslararası Opera ve Bale Günleri hayırlı olsun. Bu bir başlangıçtır. Bunun arkasının daha güçlü geleceğine inanıyorum. Efes Selçuk’u, kültürle, sanatla bezeyeceğimize inanıyoruz. Bu görev, tarihten gelen bir görevdir.Türkerler Holding Genel Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Sezgin ise, Türkerler Holding olarak bu önemli projeyi destekliyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, ‘Bu etkinliklerin yeniden başlıyor olması, İzmir ve Ege için çok güzel olacak diye düşünüyorum. Türkerler Holding, İzmir’e ciddi yatırımlar yapıyor. İzmir’in geleceğini çok parlak olarak gördüğümüz ve İzmir’in sanatta da en iyi noktalara gelmesi için bu yatırımları gerçekleştiriyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında İzmir’i desteklemeye devam edeceğiz. Efes’te gerçekleşecek sanatsal faaliyetlerin çok başarılı olacağını düşünüyorum’ diye konuştu.İzmir-Efes Opera ve Bale Günleri’nin kapanışı, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından 22 Eylül 2017, Cuma günü sahnelenecek “Romeo Ile Jülyet" balesi ile olacak. William Shakespeare’in aynı adlı oyunundan Piyotr Ilyiç Çaykovski’nin bestelediği bu ünlü eser Volkan Ersoy ve Armağan Davran koreografisi ile seyircinin karşısında olacak.