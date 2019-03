Ege Perla'da çocuklar için hafta sonu eğlencesi

Çocukların favori oyun markaları Scrabble, UNO, Gas - Out ve Bounce Off gibi birbirinden eğlenceli ve öğretici oyunlar her cumartesi ve pazar Ege Perla'da çocuklarla buluşuyor.Çocukların keyif alarak katılacakları ve düşünme becerilerini geliştirecekleri yepyeni etkinlik serisi, eğitici ve eğlenceli oyun deneyimleri ile her hafta sonu İzmirli miniklerle buluşacak.

Çocukların gelişimine önem vermenin yanı sıra yaratıcı ve öğretici deneyimler sunan, onları eğlendirirken geliştirmeyi amaçlayan bu eğlenceli oyunlar ile çocuklar, bir yandan her oyunun kendine özgü temasında farklı bir dünyayı deneyimlerken, diğer yandan eğlenceli zaman geçirecekler. Farklı oyunlar 30-31 Mart tarihlerinde, renk ve sayı eşleştirmesine dayanan kart oyunu UNO ve toplarla oynanan, renk ve şekil becerilerini geliştirmeyi sağlayan Bounce Off miniklerle buluşacak. 6-7 Nisan ve 13-14 Nisan tarihlerinde çocukların kelime dağarcığını geliştirirken imla kuralları becerilerinin de ilerlemesini sağlayan popüler oyun Scrabble, yepyeni kart oyunu Gas - Out ile çocuklar, keyifli saatler geçirecek. Ege Perla'da gerçekleşecek ücretsiz etkinlik serisi, hafta sonu boyunca 12.00 – 19.00 saatleri arasında B1 katında çocuklara eğlence dolu, farklı oyun kurguları sunacak.