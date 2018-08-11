Ege Perla'da latin dansları gecesi

Temmuz ayında gerçekleştirdiği ilk dans gecesiyle büyük beğeni toplayan Ege Perla, bir kez daha dans ve müzik severleri ağırlıyor

Ege Perla'da latin dansları gecesi
11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:09

Renkli sahne performansları Ege Perla misafirleri için hazırlanıyor. 14 Ağustos Salı akşamı World Latin Cup Yarışmacıları ve aynı zamanda Türkiye Salsa Ligi 2.leri Emek & Büşra Yeter çifti performans sergileyecek. İlk dans gecesinde hem katılımcıların hem de izleyenlerin hafızalarından uzun süre çıkmayan bir geceye imza atan Ege Perla, 2.ci dans gecesi için hazırlıklarını tamamladı. Latin müziklerinin coşkusu ve ritmik dünyasıyla eğlenceli bir akşam geçireceğiniz Ege Perla Dans Geceleri hayattan zevk alarak yaşayan ve yaşamak isteyen herkese hitap ediyor. Dans Gecesine Yarışma Heyecanı Müzik ve dansın buluştuğu gecede bir de yarışma heyecanı yaşanacak. Ege Perla instagram sayfasında başlatılan yarışmanın kazananlarının açıklanacağı gecede 3 şanslı katılımcı Eda Söz Dans Academy'den 1 aylık dans eğitimi kazanma fırsatı yakalıyor. Etkinlik 14 Ağustos Salı akşamı saat 21:00- 00:00 saatleri arasında. Program: 21:00 Açılış 21:30 Türkiye Salsa Yarışması A Klasman Sporcuları- Baransel & İrem 22:00 Türkiye Salsa Ligi 2.lerinden Emek Yeter- Solo Performans 23:00 Türkiye Salsa Ligi 2.leri, World Latin Cup Yarışmacıları- Emek & Büşra

Önceki Haber
Konak'ta amatöre malzeme desteği
Sonraki Haber
Organize İşler filminin ikincisi çekiliyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.