Ege Perla'da latin dansları gecesi

Temmuz ayında gerçekleştirdiği ilk dans gecesiyle büyük beğeni toplayan Ege Perla, bir kez daha dans ve müzik severleri ağırlıyor

Renkli sahne performansları Ege Perla misafirleri için hazırlanıyor. 14 Ağustos Salı akşamı World Latin Cup Yarışmacıları ve aynı zamanda Türkiye Salsa Ligi 2.leri Emek & Büşra Yeter çifti performans sergileyecek. İlk dans gecesinde hem katılımcıların hem de izleyenlerin hafızalarından uzun süre çıkmayan bir geceye imza atan Ege Perla, 2.ci dans gecesi için hazırlıklarını tamamladı. Latin müziklerinin coşkusu ve ritmik dünyasıyla eğlenceli bir akşam geçireceğiniz Ege Perla Dans Geceleri hayattan zevk alarak yaşayan ve yaşamak isteyen herkese hitap ediyor. Dans Gecesine Yarışma Heyecanı Müzik ve dansın buluştuğu gecede bir de yarışma heyecanı yaşanacak. Ege Perla instagram sayfasında başlatılan yarışmanın kazananlarının açıklanacağı gecede 3 şanslı katılımcı Eda Söz Dans Academy'den 1 aylık dans eğitimi kazanma fırsatı yakalıyor. Etkinlik 14 Ağustos Salı akşamı saat 21:00- 00:00 saatleri arasında. Program: 21:00 Açılış 21:30 Türkiye Salsa Yarışması A Klasman Sporcuları- Baransel & İrem 22:00 Türkiye Salsa Ligi 2.lerinden Emek Yeter- Solo Performans 23:00 Türkiye Salsa Ligi 2.leri, World Latin Cup Yarışmacıları- Emek & Büşra