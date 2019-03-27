Ege Üniversitesi'nde Artvin'in Tınısı

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı etkinlikleri kapsamında 'Artvin'in Tınısal Serüveni' başlıklı teatral dinleti düzenlendi. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Hakan Cevher, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ege Üniversitesi'nde Artvin'in Tınısı
27 Mart 2019 Çarşamba 11:22

Gösteri öncesinde Artvin yöresi ve müzikleri üzerine kısa bir slayt gösterisi sunuldu. Danışmanlığını Doç. Dr. İlhan Ersoy'un yaptığı etkinlikte 'MOLİ' isimli müzik grubu sahne alarak Artvin yöresine ait eserleri Türkçe, Lazca, Gürcüce, Hemşince gibi farklı dillerde seslendirdi.

Dinletide; Soylerun Yana Yana, Cilvelo Nanayda, Tsoli Gami Dilgulda, Maçahela Kaidesi, Patara Gogo, Ahçik Barı, Dilfez, Harğa Oyani Gettım ve Ella Ella Medz Ella gibi Artvin yöresine ait eserler teatral gösteri eşliğinde bir bütün olarak sunuldu. Etkinlik sırasında dinleyiciler zaman zaman eserlere alkışlarla eşlik etti.

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