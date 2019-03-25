Ege Üniversitesi'nde ud dinletisi

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı etkinlikleri kapsamında ud dinletisi gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi'nde ud dinletisi
25 Mart 2019 Pazartesi 16:43

Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Müdür Yardımcısı ve Temel Bilimler Bölümü Öğretim Görevlisi Erkan Aydın danışmanlığında düzenlenen dinletide, Türk Sanat Müziği lisans öğrencisi Ahmet Höbek, ud konseri verdi. Höbek, programında Türk Sanat Müziğine sayısız ölümsüz beste kazandıran Necdet Yaşar, Nuri Hayri Poyraz ve Haydar Tatlıyay'ın eserlerinden oluşan bir repertuar icra ederek, udu ile dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Müzik hayatına küçük yaşlarda bağlama ile başlayan Höbek, ilk müzik eğitimine Adana Çukurova Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde başladı. 2015 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Temel Bilimler Bölümünü kazanan Höbek, halen lisans 3. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.

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