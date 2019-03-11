Ege’de konferans ve dinleti: Müzik Neden Vardır?

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından “Müzik Neden Vardır?” konulu konferans ve dinleti gerçekleştirildi. Etkinliğe, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Bilge, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferansı, Ege Üniversitesi Çalgı Yapım Bölümü Mızraplı Çalgılar Ana Sanat Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ali Maruf Alaskan verdi.

Konuşmasına "Müzik neden vardır?" sorusunun nereden geldiğini açıklayarak başlayan Dr. Öğretim Üyesi Alaskan, “'Müzik neden vardır?' sorusunu müzik ile ilgilenen herkes muhakkak hayatında bir kez kendisine sormuştur. Aslına bakarsanız bu mesele insanın kendini keşfetmesi yani farkına varması ile başlıyor. Sonrasında ise bu farkındalık süreci ömür boyunca sürüyor” dedi.

İnsanların seslere karşı nasıl anlamlar yüklediği ve nasıl tepkiler verdiği hakkında örnek veren Alaskan, “Örnek olarak klasik müzik konserinde insanlar gevşer, rock müzik konserindeyse uyanık kalırlar. Ut enstrümanını çalarken birinci-ikinci şarkıdan sonra insanların uykularının geldiğini görüyordum. Bunun sebebi bu tınıların rahatlatıcı etkisidir” diye konuştu.

Vücudumuzun tepkileri farklı

Konuşmasında seslerin insanı olumlu ya da olumsuz etkileyebileceğini söylerken insan vücudunun yaydığı hertz dalgalarından da bahseden Alaskan, “İnsan beyni 72 ile 90 megahertz arasında bir titreşim yayıyor. Bunun gibi birçok organ daha çeşitli hertzlerde çalışıyor. Hasta olduğumuzda bile yaydığımız hertz farklı. Bazı müzikler de insan üzerinde gevşetici etkilerde bulunur. Dolayısıyla insanda rahatlatıcı bir his uyandırıyor. Dinlenen müzik türüne göre vücudumuzun verdiği tepki de farklıdır” dedi.

Alaskan, konferans sonunda dinleyicilerin sorularını da cevapladı.