Emekliliğinin ardından, zanaatkar oldu

Manisa'nın Demirci ilçesinde ahşap oymacılığı yapan Selami Erfidan, emekliliğinin ardından zamanını kıl testere tablo yaparak geçiriyor

Selami Erfidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi olarak başladığı ahşap oymacılığının geçim kaynağı olduğunu ifade etti.



İlk büyük ahşap kıl testere tabloyu 28 yıl önce yaptığını aktaran Erfidan, şöyle konuştu:



"Kendimi geliştirmek için yapılan bu sanat dalını gazetelerden ve dergilerden takip etmeye başladım. O dönemde imkansızlıklarla başladığım sanat dalının Türkiye'de çok kişi tarafından icra edildiğini öğrendim. Emekli olduktan sonra sanatıma daha fazla vakit ayırmaya başladım."



Kıl testere, ahşap oyma yapabilmek için yumuşak ağaçlar kullandığını aktaran Erfidan, "Bu ağaçları ince plaka şeklinde kesiyorum, zımparalıyorum ve yapacağım eseri üzerine çiziyorum. Genellikle Ihlamur ve kavak ağaçlarını tercih ediyorum. Figürleri hat sanatı üzerinde çalışıyorum. Büyük tabloları yapmak 10-15 günümü alıyor. Bu sanatı yapmayı seviyorum, uykumdan kalkıp geceleri ahşap oyma yapıyorum. Yapıtım eserleri boyutlarına göre 50 liradan 3 bin liraya kadar satıyorum."



Erfidan, yaptığı eserlerin 20 il ve ilçede açılan fuarlarda sergilendiğini kaydetti.





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