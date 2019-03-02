En güzel çizgifilmler Bornova'da

Bornova Belediyesi'nin ilçede yaşan çocuklar için 2017 yılında hayata geçirdiği Çocuk Kulübü, düzenlediği etkinliklerle miniklere eğlence dolu hafta sonları yaşatıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hatfa başlayan 'Çizgi Film Festivali'n de 3 ayrı film çocuklarla buluşuyor. 17 Mart tarihine kadar devam edecek olan festival her Cumartesi Pazar günü ilçenin farklı yerlerinde gerçekleşiyor.

En güzel çizgifilmler Bornova'da
02 Mart 2019 Cumartesi 09:44

Bornova Belediyesi'nin 2017 yılında hayata geçirdiği Çocuk Kulübü, her hafta sonu düzenlediği etkinliklerle çocukların hafta sonlarını keyifli geçirmesini sağlıyor. 7-14 yaş arası çocukların üye olduğu kulüp, Bornovalı minikleri ücretsiz 'Çizgi Film Festivali'nde buluşturuyor.

İlk günü Işıkkent Düğün Salonu'nda 'Kral Şakir' ile başlayan festival, ikinci gününde Atatürk Mahallesi Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi'n de devam etti. Etkinliğe katılan çocuklar 'Şirinler-Kayıp Köy' ve 'Tavşan Peter' filmlerini izledi. Gösterimlere aileleri ile birlikte katılan miniklere meyve suyu ikramı da yapıldı.

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