En iyi ‘Fair Play’ karikatürleri belli oldu

Karşıyaka Belediyesi’nin katkılarıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Konseyi tarafından düzenlenen “TMOK 11. Uluslararası Fair Play Karikatür Yarışması” sonuçlandı. Fair Play ruhunun anlaşılması ve yaygınlaştırılması amacıyla geleneksel hale getirilen yarışma, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti

TMOK 11. Uluslararası Fair Play Karikatür Yarışması’na 4 kıtadaki 41 ülkeden 473 eser gönderildi. Jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 55 eser sergilenmeye değer bulundu. Önder Önerbay’ın birinci seçildiği yarışmada; Avustralyalı, İranlı ve Brezilyalı katılımcılar da dereceye girdi. Ayrıca 6 çizer şilt kazandı. Ödüllerin, Kasım ayında Olimpiyatevi’nde düzenlenecek törenle takdim edileceği belirtildi.



SPOR VE SANAT İŞBİRLİĞİ



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Karikatürün gençliğe ve tüm topluma Fair Play’i anlatmanın iyi bir yolu olabileceği düşüncesiyle başlatılan ve gelenekselleşen bu önemli organizasyona katkı sağlamaktan; sanat ve spor işbirliğine ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Eserleri sergilemeye değer görülen ve dereceye giren tüm katılımcıları kutluyorum” dedi.



Ödül Kazananlar



1. Önder ÖNERBAY (Balıkesir, Türkiye)

2. Louis POL (Avustralya)

3. Malek SHEIKHI (İran)

4. Ramundo RUCKE (Brezilya)



Şilt Kazananlar



1. Cihan AKTAŞ (Eskişehir, Türkiye)

2. Oktay BİNGÖL (İstanbul, Türkiye)

3. Xıaoqıang HOU (Çin)

4. Fatih COŞAR (Burdur, Türkiye)

5. Kaan SAATÇİ (İstanbul, Türkiye)

6. Constantin KAZANCKEV (Ukrayna)



TMOK 11. Uluslararası Fair Play Karikatür Yarışması’nın Jüri Üyeleri



Erdoğan ARIPINAR, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı. EFPM 2.Başkanı, Dünya Fair Play Konseyi üyesi

Doç. Dr. Bilge DONUK, TMOK Fair Play Komisyonu 2. Başkanı

Murat F. ÖZBAY, TMOK Fair Play Komisyonu Üyesi

Teoman GÜRAY, TMOK Fair Play Komisyonu üyesi-Sergi Sorumlusu

Uğur KORKMAZ, TMOK Kurumsal İletişim Direktörü

Gürcan AŞKIN, Karşıyaka Belediyesi Spor Müdürü

Muhittin KÖROĞLU, Karikatürist

Ahmet ÖZTÜRKLEVENT, Karikatürist

Nuhsal IŞIN, Karikatürist

Şevket YALAZ, Karikatürist

Mesut YAVUZ, Karikatürist