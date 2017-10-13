En iyi ‘Fair Play’ karikatürleri belli oldu

TMOK 11. Uluslararası Fair Play Karikatür Yarışması’na 4 kıtadaki 41 ülkeden 473 eser gönderildi. Jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 55 eser sergilenmeye değer bulundu. Önder Önerbay’ın birinci seçildiği yarışmada; Avustralyalı, İranlı ve Brezilyalı katılımcılar da dereceye girdi. Ayrıca 6 çizer şilt kazandı. Ödüllerin, Kasım ayında Olimpiyatevi’nde düzenlenecek törenle takdim edileceği belirtildi.
SPOR VE SANAT İŞBİRLİĞİ
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Karikatürün gençliğe ve tüm topluma Fair Play’i anlatmanın iyi bir yolu olabileceği düşüncesiyle başlatılan ve gelenekselleşen bu önemli organizasyona katkı sağlamaktan; sanat ve spor işbirliğine ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Eserleri sergilemeye değer görülen ve dereceye giren tüm katılımcıları kutluyorum” dedi.
Ödül Kazananlar
1. Önder ÖNERBAY (Balıkesir, Türkiye)
2. Louis POL (Avustralya)
3. Malek SHEIKHI (İran)
4. Ramundo RUCKE (Brezilya)
Şilt Kazananlar
1. Cihan AKTAŞ (Eskişehir, Türkiye)
2. Oktay BİNGÖL (İstanbul, Türkiye)
3. Xıaoqıang HOU (Çin)
4. Fatih COŞAR (Burdur, Türkiye)
5. Kaan SAATÇİ (İstanbul, Türkiye)
6. Constantin KAZANCKEV (Ukrayna)
TMOK 11. Uluslararası Fair Play Karikatür Yarışması’nın Jüri Üyeleri
Erdoğan ARIPINAR, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı. EFPM 2.Başkanı, Dünya Fair Play Konseyi üyesi
Doç. Dr. Bilge DONUK, TMOK Fair Play Komisyonu 2. Başkanı
Murat F. ÖZBAY, TMOK Fair Play Komisyonu Üyesi
Teoman GÜRAY, TMOK Fair Play Komisyonu üyesi-Sergi Sorumlusu
Uğur KORKMAZ, TMOK Kurumsal İletişim Direktörü
Gürcan AŞKIN, Karşıyaka Belediyesi Spor Müdürü
Muhittin KÖROĞLU, Karikatürist
Ahmet ÖZTÜRKLEVENT, Karikatürist
Nuhsal IŞIN, Karikatürist
Şevket YALAZ, Karikatürist
Mesut YAVUZ, Karikatürist
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