Engellere karşı "kısa film" yarışması

"Engelli Dostu Belediye" unvanıyla engellilerin kamusal alanlara erişimleri kapsamında kolaylaştırıcı çalışmalar yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez “EN-GEL-LE-ME” konulu uluslararası kısa film yarışmasıyla engellilerin kentsel ve sosyal yaşamlarını beyaz perdeye aktaracak. Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 21 Eylül Cuma

Ulaşımdan sağlığa, spordan kültüre kadar her alanda engellilerin yaşam kalitesini artırmak için bir dizi çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, “EN-GEL-LE-ME” başlıklı ‘Engelsiz İzmir 2018 Ulusal Kısa Film Yarışması’ düzenliyor. Yarışma, engelli haklarına ve engelli vatandaşların kentsel-sosyal yaşama katılımlarının kolaylaştırılmasına dikkat çekerek bu konuda duyarlılığa sahip olanların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine olanak sağlayacak.

Son katılım 21 Eylül

Engelli ya da engelsiz tüm sanatseverlerin katılımına açık olan ‘Engelsiz İzmir 2018 Ulusal Kısa Film Yarışması’, 18 yaş ve üstü olmak üzere tek kategoride düzenlendi. Yarışmaya, filmin yasal sahibi yani yapımcı ya da yönetmeni başvuru yapabilir. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılmak mümkün. Her yarışmacının sadece bir film ile başvurabileceği kısa film yarışmasında filmlerin türü konusunda ise bir sınırlama yok. Daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olma şartı aranan filmler, özgün olacak ve jenerik dahil en fazla 10 dakika olabilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru belgelerini, en geç 21 Eylül 2018 saat 17.00’ye kadar Kültürpark’ta yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü adresine teslim edebilir. 5 Eki m’de toplanacak jüri, yarışmanın sonucunu ise 18 Ekim 2018’de açıklayacak.

Ödül töreni 1 Kasım’da

Ödül Töreni 1 Kasım’da gerçekleştirilecek olan ‘Engelsiz İzmir 2018 Ulusal Kısa Film Yarışması: Engelsiz Engelliler’in jüri koltuğunda ise şu isimler oturuyor:

Danışman Jüri Üyeleri: Aysel Özkan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Dr.Öğr.Üyesi Zühal ÇETİN Özkan (DEÜ GSF Film Tasarımı Böl. Bşk.),

Asil Jüri Üyeleri: Doç.Dr. Pelin Aytemiz (Başkent Ünv.İletişim Fak.) (Jüri Başkanı) • Ali Ulvi Hünkar (İzmir Devlet Tiyatrosu Oyuncusu-Senarist) • Sermet Yeşil (Eskişehir B.B. Şehir Tiyatrosu Oyuncusu) • Aziz Günhan İmamoğlu (Yaşar Ünv.Film Tasarımı Böl.Öğretim Görevlisi) • Onur Tansel Ebegil (Yaşar Ünv. Sanat Tasarım Fak. Öğretim Elemanı)

Yedek Jüri Üyeleri: Tarkan Özel (Yönetmen) • Serkan Şavk (İzmir Ekonomi Ünv.Sinema ve Dijital Medya Böl. Öğretim Görevlisi) • Cem Özel (Özel Efekt Yönetmeni).

Yarışmada 3 Başarı Ödülü ve 1 Jüri Özel Ödülü olmak üzere 4 ödül dağıtılacak. Başarı Ödülü olarak birinciye 20 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 5 bin TL ve Jüri Özel Ödülü’nü kazanana 2 bin 500 TL verilecek. Yarışmanın sonuçları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden açıklanacak. Yarışmaya katılan filmler, ödül töreni ve ardından düzenlenecek olan kolokyumda halka açık ve ücretsiz olarak gösterilecek.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi, www.engelsizmir.org adreslerinden alınabilir.

Türkiye’de bir ilk

Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, engellilerin sorunları ve çözümlerine yönelik olarak 2013 yılında Türkiye’de ilk kez uluslararası bir kongre düzenlemişti. ‘Engelsiz İzmir’, bilimsel bir kongre olmasının yanısıra, kentsel yaşamda engelleri ve engellileri görünür kılacak sosyal projeleri hayata geçirmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1-3 Kasım tarihleri arasında “Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam” temalı Uluslararası Engelsizmir 3. Kongresi'ne evsahipliği yapacak.