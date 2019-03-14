Erdemoğlu'na ilham oldu

Ünlü modacı Emre Erdemoğlu, 2019/2020 Sonbahar – Kış koleksiyonunda milyonların sevgilisi Türk Pop Müziği'nin Divası 'Minik Serçe' Sezen Aksu'dan ilham aldı. Erdemoğlu yeni koleksiyonuna 'Minik Serçe'nin 'Onu Alma Beni Al' şarkısının adını verdi.

Ünlü modacı Emre Erdemoğlu, 2019-2020 Sonbahar-Kış koleksiyonunda geçmiş, gelecek ve an arasındaki ilişkide, duygu, hayal ve gerçeklikler ekseninde, Aşkın sonsuz gücü ile perçinlenen 'Onu Alma Beni Al' temasını vurguluyor.

2019/2020 Sonbahar/Kış Koleksiyonu'nda Türk Pop Müziği'nin güçlü sesi Sezen Aksu şarkılarını ve portresini koleksiyonuna işlediği bilgisini veren Erdemoğlu, tüm detaylarda Sezen Aksu portresini grafiksel bir dille yorumladığını, şarkı sözlerini koleksiyona enjekte ettiğini dile getirdi.

Farklı karakterler

Her sezon farklı karakterleri koleksiyonlarına işlediğini anlatan Erdemoğlu, "Bu sezon da hayranı olduğum Sezen Aksu'yu farklı bir anlatım şekliyle moda severlere sunmayı tercih ettim. Sezen Aksu'dan ilham alınarak hayata geçirilen koleksiyonumuz, özellikle aşka olan inancımızın yok olduğu bu süreçte, bizi bekleyen geleceğe karşı optimist bir tavır takınıyor" şeklinde konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri Moda Tasarım Yarışması'nın moda endüstrisine kazandırdığı Emre Erdemoğlu, aynı zamanda, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması'nda 5 Nisan 2019 Cuma akşamı düzenlenecek final defilesinde 10 finaliste yarışma koçluğu yapıyor.