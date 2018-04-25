Ersözlü’nün yeni kitabı şiirler eşliğinde tanıtıldı

Gazeteci, yazar ve şair Ünal Ersözlü’nün son kitabı ‘Dört Gün Buda Üç Gün Zorba’nın tanıtımı Kültürpark’taki İzmir Sanat’ta yapıldı. Ersözlü’nün Karakarga Yayınları’ndan yayımlanan son kitabı ‘Dört Gün Buda Üç Gün Zorba’ için İzmir Sanat’ta bir tanıtım etkinliği düzenlendi. Folkart’ın desteğiyle düzenlenen tanıtım etkinliğine edebiyat, sanat, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı

Ali Budak- Gazeteci, yazar ve şair Ünal Ersözlü’nün son kitabı ‘Dört Gün Buda Üç Gün Zorba’nın Kültürpark’taki İzmir Sanat’ta tanıtımını yaptığı gecenin sunuculuğunu ünlü tiyatro sanatçısı Volkan Severcan yaparken, gecede ilk olarak Bilge Egemen tarafından hazırlanan Ünal Ersözlü’nün hayatının anlatıldığı belgesel izlendi. Ardından Gazeteci-Yazar Doğan Hızlan, bir konuşma yaptı. İzmir Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Hülya Savaş, Ünal Ersözlü’nün şiirlerini seslendirdi.

Şiirleri sevenleri tarafından seslendirildi



Dostlardan Şiirler bölümünde ise Şair-Yazar Tuğrul Keskin, Gazeteci-Yazar Nebil Özgentürk, Şair-Yazar Namık Kuyumcu, Şair Nevzat Çelik, Yönetmen Yüksel Aksu sahne alarak hem Ersözlü’yü anlattılar hem de çeşitli şiirlerini okudular. Gecede tüm şiirlere Hakan Kuyumcu, gitarıyla eşlik etti. Gazeteci-Yazar Nihat Demirkol tarafından bestelenen Ersözlü’nün Yaprak Dökümü Şiirini İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Alparslan Mater seslendirdi. İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, sahneye çıkarak Ünal Ersözlü’nün İzmir’e yönelik yapmış olduğu çalışmaları anlattı. Maruflu, kente yaptığı katkılardan dolayı Ersözlü’ye teşekkür etti.

Gecede son sözü ise günümüzde Saya Grup Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevini sürdüren Ünal Ersözlü aldı. Ersözlü, gecede emeği geçen herkese teşekkür etti. Sonrasında okuyucuları ile buluşan Ersözlü, son kitabı ‘Dört Gün Buda, Üç Gün Zorba’yı imzaladı.

Dört Gün Buda Üç Gün Zorba



Ersözlü, felsefe içerikli yeni kitabı ‘Dört Gün Buda, Üç Gün Zorba’da; sevgi, mutluluk, huzur, iyilik, hayatın anlamı gibi kavramların peşine düşerken; ariflerin, modern bilgelerin peşinde koşuyor. Ersözlü, simgesel olarak Kazancakis’in ilk kez 1946 yılında yayımlanan ünlü romanının kahramanı, Aleksi Zorba karakterini inceliyor. Ersözlü, Zorba karakterinin hayata derinden bağlılığı, coşkulu sevgisi, aşk duygusu ile Buda Ruhsallığı’nın dinginliğinden oluşan ortak tablonun; günümüz insanı için bir yaşam kılavuzu olabileceğini yazıyor. Ersözlü kitabında ‘yaşama sanatı’nın izini sürüyor.



Ersözlü hakkında



1959 yılında İzmir’de doğan Gazeteci, şair ve yazar Ünal Ersözlü’nün geçtiğimiz yıllarda yayımlanan ‘Okyanusların Not Defterinden’, ‘Zaman Ayna Bıçak’, ‘Gidiyorum Adım Unutuluş Olsun Diye’, ‘Aşk-ı Hakiki’, ‘Gençliğin Dün Gecesi’, ‘Kapıyı Çalıyorum’, ve ‘Sarmaşk’ adlı kitapları bulunuyor. Ersözlü, daha önce yayımlanan bu kitaplarından ikisiyle, Akademi Şiir Başarı Ödülü (1990) ve Behçet Aysan Şiir Ödülü’nü (1998) kazanmıştı. Ersözlü ‘Kapıyı Çalıyorum’ adlı kitabıyla ise Türk şiirinin en önemli ödüllerinin başında gelen Yunus Nadi Şiir Ödülü’ne (2011) layık görülmüştü.