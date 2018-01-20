Eski Karşıyaka sergide canlandı

Karşıyaka’nın geçmişine ışık tutan fotoğraflar, ‘Anılarda Karşıyaka’ sergisiyle Karşıyaka Belediyesi Hamza Rüstem Fotoğraf Evi Müzesi’nde ziyarete açıldı. Törende, Hamza Rüstem’in evinden taşınan limon ağacı da müze bahçesinde toprakla buluşturuldu

Kentin görsel tarihinin hayat bulduğu Karşıyaka Belediyesi Hamza Rüstem Fotoğraf Evi Müzesi, bir günde iki anlamlı etkinliğe ev sahipliği yaptı. İzmir’in simge isimlerinden, fotoğraf sanatçısı Hamza Rüstem’in torunu Mert Rüstem, ‘Anılarda Karşıyaka’ sergisi ile koleksiyonunda yer alan fotoğrafları sanatseverlerle buluşturdu. 8 Şubat’a kadar açık kalacak sergide, 1920-1940 döneminde çekilmiş 34 eser yer aldı. Sergi açılışı öncesinde, Hamza Rüstem’in son yıllarını geçirdiği Bostanlı’daki evinden taşınan limon ağacı da müze bahçesine dikildi.



AĞACI MÜZEDE YAŞAYACAK



Ağacın özel bir anlam taşıdığını anlatan torun Mert Rüstem, “Giritliler mübadele sonrası Girit hasretlerini evlerinin bahçesine limon ağacı dikerek gidermeye çalışmışlar. Dedem Hamza Rüstem de yaşamının son yıllarını geçirdiği evin bahçesine bir limon ağacı dikmiş. Yıllar içinde apartmanların arasında kalan bu ağacın müzeye taşınması bizleri mutlu etti. Karşıyaka Belediyesi’ne ve Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar’a teşekkür ediyoruz” dedi.



TARİH VE SANAT BULUŞMASI



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da “Yalı Mahallemizdeki bu özel müze ile büyük değerimiz Hamza Rüstem’in adını yaşatmaktan, burada yurttaşlarımızı tarih ve sanatla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Koleksiyonunda yer alan ve kentimizin geçmişine ışık tutan eserleri bizlerle paylaşan Mert Rüstem’e teşekkür ediyor, tüm Karşıyakalıları ve sanatseverleri ‘Anılarda Karşıyaka’ sergisine davet ediyorum” diye konuştu.



