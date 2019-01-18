ESKİŞEHİR ÖZEL OKULDA EN İYİSİ SAKARYA EĞİTİM KURUMLARI

Öğrencilerinin akademik başarısının yanı sıra sosyal kültürel faaliyetlere de önem veren Eskişehir özel okul denilince ilk akla gelen Özel Sakarya İlkokulumuz, eğitimde ders dışı faaliyetlerin öğrenci gelişimindeki önemine inanmaktadır. Öğrencilerimizin kendileri ve çevreleriyle barışık bir hayat sürmeleri, yaşama sevinçlerini kaybetmemeleri için; tarihi ve turistik geziler, kulüp faaliyetleri, zekâ ve düşünce oyunları, resim, müzik, tiyatro, tezhip, hat gibi sanatsal faaliyetler, çevreci etkinlikler, sportif faaliyetler ve kültürel programlar uygulanmaktadır. Böylelikle öğrencilerimizin yeteneklerini keşfedip geliştirme imkânı bulmaktayız. Bu anlamda oluşturduğumuz ve faaliyetlerini hassasiyetle takip ettiğimiz kulüplerden bazıları şunlardır:

1 ROBOTİK KODLAMA KULÜBÜ

3 DRAMA KULÜBÜ

4 RESİM KULÜBÜ

5 MASA TENİSİ KULÜBÜ

6 SATRANÇ KULÜBÜ

7 BADMİNTON KULÜBÜ

8 BASKETBOL KULÜBÜ

9 TAEKWANDO KULÜBÜ

10 OKÇULUK KULÜBÜ

11 BİNİCİLİK KULÜBÜ

12 BUZ PATENİ KULÜBÜ

13 YEMEK YAPMA KULÜBÜ

14 EBRU KULÜBÜ

15 TEZHİP KULÜBÜ

16 ZEKÂ OYUNLARI KULÜBÜ

17 EKOLOJİ KULÜBÜ

Sosyal etkinliklerimiz ve kulüp çalışmalarımızla ilgili geniş bilgiye

sakaryaegitimkurumlari.com sitesinden detaylı olarak ulaşabilirsiniz.

SPOR

Özel Sakarya İlkokulumuzdajimnastik salonu, at binme maneji, okçuluk sahası, buz pateni pisti, açık ve kapalı voleybol, basketbol, futbol, hentbol, tenis sahaları ve masa tenisi masası bulunmaktadır. Spor alanlarımızda öğrencilerimize beden eğitimi verilirken diğer taraftan da bir spor dalında hayat boyu kullanabilecekleri becerileri geliştirmeleri sağlanmaktadır.

Beden eğitimi bireyin büyüme gelişme ve davranışlarını sağlayan güçlü bir eğitim alanıdır. EskişehirÖzel Sakarya İlkokulunda spor etkinlikleri, yaşa uygun kas gelişimi sağlama ve sosyal gelişimi güçlendirme esasına dayanır. Dersler her sınıf için belirlenen özel esaslar çerçevesinde oluşturulan yıllık planlamalara göre işlenir. Bir branşa ait özel yetenekleri geliştirmek ya da sportif alt yapıyı oluşturmak öğretmenlerimizin çalışma esasını oluşturur. Her öğrencimizin spor yapmayı alışkanlık haline getirmesi amaçlarımızdandır.

SANAT

Sanat eğitiminin insanın kendini ifade etmesinde çok önemli bir araç olduğu düşüncesinden hareketle EskişehirÖzel Sakarya İlkokulunda sanat eğitimine özel bir önem verilmektedir. Yeteneğine göre her öğrencimizin sanatın bir dalında uzmanlaşması hedeflenmektedir. Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım derslerinde öğrenciler; pastel, kara kalem, ebru ve baskı teknikleriyle yapılmış resimlerin yanı sıra, seramik, çini, mozaik, tezhip, hat gibi sanat alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. Orff ve ritm çalgıları ile vurmalı ve üflemeli sazların yer aldığı müzik atölyelerinde sanat eğitiminin temelleri atılmaktadır. Sanat etkinliklerimiz ilgili geniş bilgiye www.sakaryaegitimkurumlari.com sitesinden detaylı olarak ulaşabilirsiniz.



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