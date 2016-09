Hayatın bana yaşattıkları



Yazmayı yeni öğreniyorum

Pazar Sendromları

Yazdığı 'Sensizliğimin Öğleden Sonralarında Şimdiler' kitabında duygularını açıkça dile getirdiğini belirten Kemeraltı'nda esnaflık yapan şair Alpaslan Durma, 'İçimden geleni yazdım, anlatmak istediklerimi şiirlerimi, gayet anlaşılabilir bir dilde kaleme aldım' dedi.Kendisine Kemeraltı esnafının lakap taktığını, her gördüklerinde kendisine şair dendiğini belirten Durma, 'Bana çevrem bu tanımlamayı yapıyor. Ben kendimi bu konumda görmüyorum. Kendimi övmeyi zaten kişilik olarak da seven birisi değilim. Kitabımı okuduktan sonra okuyucular benim hakkımda genel bir bilgiye sahip olacaklar' diye konuştu.Şiir yazma sevdasının susmaktan baskın geldiğini belirten Durma kendisini şiirle ifade ettiğini belirterek, 'Ayrılıklar, beraberlikler, hüzünler birileri bizim yüreğimizi kanattı, bizim de kanattıklarımız oldu. Geçmişte yaşanmışlıklar bende altyapıyı oluşturdu. Ama belirli bir saatten sonra iş benden çıkıyor ve kalemde bitiyor. İçeriden ne çıkıyorsa her zaman onu kaleme aldım. İnsanların terk ettiği unuttuğu ve teğet geçtiği bir dünyada hayat buluyorum. Benimde hayata karşı duruşum bu. Çünkü, şiir beni kendim kılıyor. Kendim olabilmek benim için hayatın başladığı yer' dedi.Kitabın oluşum fikrini anlatan Durma, 'Genellikle aşkta yaşadıkları, sevdaları ve düş kırıklıkları yani hayatın bana yaşattıkları bu kitabı yazmamdaki etken oldu. Hayat, biriyle güzel anlar paylaştığın zaman anlam kazanıyor. Hayatın benim için tek başına kaldığım zamanda anlamı var ama bunu paylaştığın zaman daha bir değerli oluyor. Yazdığım kitabımda hayallerim, yaşadıklarım, yaşadıklarım bittikten sonra tekrar hayallerimin gerçek içinde yer alması var' diye konuştu.Hayata bakış açısını ifade eden Durma, 'İçimde resmettiklerimi dış dünyaya yansıtıyorum. Bunu sadece yaşayan bilir. Siyah bir manzarayı dahi beyaza çevirebiliyorum. Çünkü, dünyaya nasıl bakarsak onu görürsünüz. Hayat insana bakmasını öğretir. Ancak ben arabeske girmeden dünyayı romantikleştirerek pozitif bakıyorum. Aksi takdirde bu tür ürünler ortaya çıkmaz' şeklinde belirtti.Kitabın basılma süreci için Durma, 'Kitabın editörlüğünü Değer Eraslanoğlu yaptı. Değer ile çıktığımız bu yolda sponsorlar ile kitabın parasını Hürriyet matbaasına takdim ettik ve kitap basıldı. Bazen biz kendi aramızda fasıllara gideriz orada bana aramızda şair var diyerek şiir okuturlar, oradaki genç arkadaşlar bir gün bana, 'Ağabey kitap basıyorsun' dediler. Benim gibi amatör şair için bu çok büyük sürpriz oldu. Sağ olsunlar bana sponsor oldular. Kitabın basımını gerçekleştirdik. İlk etapta 1000 adet bastırdık. Kitapta yalnızlık, hüzün, mutluluk, aşk var. Eskiden beri yazıyorum ancak yazmayı yeni yeni öğreniyorum. Öğrenmek bambaşka bir duygu' dedi.Geldi mi arka arkaya gelirİçimde senden kalanPazar öğleden sonralarıBir tuhaf geliyor yalnızlıkArdından sorularKırgın mıyım? Sanırım.Mutlu muyum? Olabilirim.Hüzün var mı?Peki neşe? Dahası hayatım?O da bazen.Akşamın olmasını bir türlü istemiyorumSanki mutluyum.Hüzün mü sardı etrafımı?Tatlı geliyor banaPeki bu sıkıntılar ne?Yoksa alıştım mı?İçimde senden kalanlarArkadaş olmuş konuluyorlarBen sadece dinliyorumVe ben sustukçaOnlar hala konuşuyorlar.