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    • 'Esnaf-şair'in kitabı gönül tezgahında

    Kemeraltı'nda esnaf Alpaslan Durma'nın merakı şairlik. Alpaslan Durma, 'Sensizliğimin Öğleden Sonralarında Şimdiler' kitabını yazdı. Alpaslan Durma, yazdığı bu kitabını esnafın 'gönül tezgahı' adını verdiği tezgahta sergiliyor. Durma, 'Hayat paylaşıldıkça güzel' diyor

    19 Eylül 2016 Pazartesi 10:48
    'Esnaf-şair'in kitabı gönül tezgahında
    Yazdığı 'Sensizliğimin Öğleden Sonralarında Şimdiler' kitabında duygularını açıkça dile getirdiğini belirten Kemeraltı'nda esnaflık yapan şair Alpaslan Durma, 'İçimden geleni yazdım, anlatmak istediklerimi şiirlerimi, gayet anlaşılabilir bir dilde kaleme aldım' dedi.
    Kendisine Kemeraltı esnafının lakap taktığını, her gördüklerinde kendisine şair dendiğini belirten Durma, 'Bana çevrem bu tanımlamayı yapıyor. Ben kendimi bu konumda görmüyorum. Kendimi övmeyi zaten kişilik olarak da seven birisi değilim. Kitabımı okuduktan sonra okuyucular benim hakkımda genel bir bilgiye sahip olacaklar' diye konuştu.

    Şiir yazma sevdasının susmaktan baskın geldiğini belirten Durma kendisini şiirle ifade ettiğini belirterek, 'Ayrılıklar, beraberlikler, hüzünler birileri bizim yüreğimizi kanattı, bizim de kanattıklarımız oldu. Geçmişte yaşanmışlıklar bende altyapıyı oluşturdu. Ama belirli bir saatten sonra iş benden çıkıyor ve kalemde bitiyor. İçeriden ne çıkıyorsa her zaman onu kaleme aldım. İnsanların terk ettiği unuttuğu ve teğet geçtiği bir dünyada hayat buluyorum. Benimde hayata karşı duruşum bu. Çünkü, şiir beni kendim kılıyor. Kendim olabilmek benim için hayatın başladığı yer' dedi.

    Hayatın bana yaşattıkları

    Kitabın oluşum fikrini anlatan Durma, 'Genellikle aşkta yaşadıkları, sevdaları ve düş kırıklıkları yani hayatın bana yaşattıkları bu kitabı yazmamdaki etken oldu. Hayat, biriyle güzel anlar paylaştığın zaman anlam kazanıyor. Hayatın benim için tek başına kaldığım zamanda anlamı var ama bunu paylaştığın zaman daha bir değerli oluyor. Yazdığım kitabımda hayallerim, yaşadıklarım, yaşadıklarım bittikten sonra tekrar hayallerimin gerçek içinde yer alması var' diye konuştu.
    Hayata bakış açısını ifade eden Durma, 'İçimde resmettiklerimi dış dünyaya yansıtıyorum. Bunu sadece yaşayan bilir. Siyah bir manzarayı dahi beyaza çevirebiliyorum. Çünkü, dünyaya nasıl bakarsak onu görürsünüz. Hayat insana bakmasını öğretir. Ancak ben arabeske girmeden dünyayı romantikleştirerek pozitif bakıyorum. Aksi takdirde bu tür ürünler ortaya çıkmaz' şeklinde belirtti.

    Yazmayı yeni öğreniyorum

    Kitabın basılma süreci için Durma, 'Kitabın editörlüğünü Değer Eraslanoğlu yaptı. Değer ile çıktığımız bu yolda sponsorlar ile kitabın parasını Hürriyet matbaasına takdim ettik ve kitap basıldı. Bazen biz kendi aramızda fasıllara gideriz orada bana aramızda şair var diyerek şiir okuturlar, oradaki genç arkadaşlar bir gün bana, 'Ağabey kitap basıyorsun' dediler. Benim gibi amatör şair için bu çok büyük sürpriz oldu. Sağ olsunlar bana sponsor oldular. Kitabın basımını gerçekleştirdik. İlk etapta 1000 adet bastırdık. Kitapta yalnızlık, hüzün, mutluluk, aşk var. Eskiden beri yazıyorum ancak yazmayı yeni yeni öğreniyorum. Öğrenmek bambaşka bir duygu' dedi.

    Pazar Sendromları

    Geldi mi arka arkaya gelir
    İçimde senden kalan
    Pazar öğleden sonraları
    Bir tuhaf geliyor yalnızlık

    Ardından sorular
    Kırgın mıyım? Sanırım.
    Mutlu muyum? Olabilirim.
    Hüzün var mı?
    Peki neşe? Dahası hayatım?
    O da bazen.

    Akşamın olmasını bir türlü istemiyorum
    Sanki mutluyum.
    Hüzün mü sardı etrafımı?
    Tatlı geliyor bana
    Peki bu sıkıntılar ne?
    Yoksa alıştım mı?

    İçimde senden kalanlar
    Arkadaş olmuş konuluyorlar
    Ben sadece dinliyorum
    Ve ben sustukça
    Onlar hala konuşuyorlar.
    Anahtar Kelimeler: Esnaf, şair, Alpaslan Durma, Aykut Polatlı

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