‘Ev Yapımı’ seyirciyle buluştu

Konak Belediyesi’nin İzmirlileri tiyatroyla buluşturan ‘Tiyatro Konak’ projesi kapsamında Mask-Kara Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu ‘Ev Yapımı’ isimli oyun izleyiciyle buluştu.

‘Ev Yapımı’ seyirciyle buluştu
21 Aralık 2018 Cuma 09:42

20-21 ve 22 Aralık tarihlerinde üç gün üst üste Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde perdelerini İzmirli tiyatroseverler için açacak olan oyunun ilk gösterimi yoğun ilgi gördü. Şenay Tanrıvermiş’in yazdığı, yönetmenliğini ise oyuncu kadrosunda da yer alan Hülya Karakaş’ın üstlendiği oyunda Ebru Üstüntaş, Makbule Meyzinoğlu, Ayşenur Nuhoğlu ve  Mert İşcan başarılı performanslarıyla beğeni topladı.

Gerçekle yüzleşiyorlar

Ev Yapımı’ oyunu, hiçbir şey yapma gereği duymazken bile, içinde duyumsadığı küçük çığlığı ve bastıramadığı isyanını eyleme dökmek üzere evde toplanıp harekete geçen üç kadının hikayesini anlatıyor.  Üç rezidans kadını; acılı annelerin feryatları ve bitmek bilmez kadın cinayetlerine karşı tepkilerini isyana dönüştürüp protesto etmeye karar vermeleri eğlenceli başlasa da gerçekle yüzleştikleri an acıya dönüşür. Aralık ayının 27’sinde ünlü komedyen Sermiyan Midyat'ın tek kişilik stand - up gösterisi ‘Sermiyan Midnight’  ile Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşurken, Senin Hikayendir isimli tek kişilik oyunuyla bu kez Levent Üzümcü hikayesiyle izleyicileri hem düşündürecek hem güldürecek.

Etiketler; #ev yapımı #mask-kara tiyatrosu #tiyatro #konak
Önceki Haber
Kadına şiddete karşı personele eğitim
Sonraki Haber
Rektör Budak'tan Öykü Arin için çağrı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.