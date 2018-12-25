Fazıl Say 10. yıl konseri verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin prestij projelerinden biri olarak 27 Aralık 2008 tarihinde hizmete açtığı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 10. yaşını Fazıl Say konseri ile kutlayacak.

Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da sayılı konser salonlarından birine sahip olan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi 10. yaşını kutluyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından 27 Aralık 2008 tarihinde hizmete açılan bu sanat mabedi, yeni yaşını Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden, piyanist ve besteci Fazıl Say'ın yarın akşamı vereceği konserle kutlayacak. Say, 'Körfez Dalgaları', 'Brahms İzmir'de', 'Kordon'da Sessiz Sabah', 'Chopin İzmir'de', 'Urla Şiiri', 'Rachmaninov İzmir'de' ve 'Zeybek' başlıklı 7 bölümden oluşan 'İzmir Süiti' adlı eserini İzmirli sanatseverler için seslendirecek.

Türkiye'nin gururu

29.500 metrekare toplam alana sahip olan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 1133 kişilik büyük salon, 243 kişilik küçük salon, 5 sergi salonu ve açık alan etkinlerine de uygun yapısıyla kısa süre içinde Türkiye'nin en nitelikli sanat merkezlerinden biri haline geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin prestij projelerinden olan AASSM, özel vinçlerle hareket eden ses sistemleri, zeminden havalandırması ve asansörlü orkestra çukuru gibi teknik özelliklerin estetikle birleştiği, Avrupa standartlarında hizmet veren bir merkez. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve kentin kültür-sanat yaşamına çok farklı renkler getiren Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin akustik projesi Sidney Opera Evi ve Londra Kraliyet Opera Binası projelerini de tasarlayan ARUP firması tarafından gerçekleştirildi. Sahnenin önünde yer alan asansörlü bölüm, sahneye kazandırdığı farklı fonksiyonlarla salonun kullanım zenginliğine katkıda bulunuyor. Ayrıca engelli vatandaşların unutulmadığı merkez, gerek sanatseverlerin, gerekse engelli sanatçıların her mekâna rahatlıkla ulaşılabilecekleri şekilde tasarlandı.

Ünlüleri ağırladı

Birbirinden önemli konserlere evsahipliği yapan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 22 Grammy ödüllü sanatçı Chick Corea, 'bas gitar dehası' Marcus Miller, elektronik müzikle caz ve senfoniyi birleştiren Tunuslu Dhafer Youssef, 5 Grammy ödüllü Victor Wooten, 'En Hızlı Piyanist' olarak Guinness Rekoru'nu elinde bulunduran virtüöz piyanist Peter Bence, Lübnanlı keman ustası Ara Malikian, çağdaş müziğin önemli temsilcilerinden Anna Maria Jopek, İtalyanların dünyaca ünlü sesi Toto Cutugno, Fransızların kadife sesli sanatçısı Dany Brilant, Türkiye'nin en önemli seslerinden Sertab Erener ve Fazıl Say ile Rustavi gibi efsane grupları ağırladı.

Sezonu rekorla kapattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 2016/2017 ve 2017/2018 sezonlarını peşpeşe rekorla kapattı. Dünya devlerini ağırlayan AASSM, Avrupa'daki en iyi sanat merkezleriyle yarışarak yüzde 95 doluluğa ulaştı. AASSM, iki konser sezonunda yüzde 95 doluluğa ulaşarak dünyaca ünlü Carnegie Hall ve Vienna Musikverein gibi salonlarındaki doluluk oranlarını yakaladı. Kentin kültür-sanat yaşamında çok özel bir yeri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 'bir festivalden fazlasını' vaad eden '1 Festival İzmir' projesiyle de, birbirinden ünlü yerli ve yabancı sanatçı ve grupların konserlerini İzmirli sanatseverlerle buluşturuyor.