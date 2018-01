Fazıl Say, yeni eserlerini İzmirliler için çalacak

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, yeni eseri “Yürüyen Köşk - Atatürk Anısına Opus 72" eserini İzmirli sanatseverler için seslendirecek. Konser, 15 Ocak Pazartesi akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleşecek

Müzik tutkunlarını önemli isimlerle buluşturmaya devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Türkiye'nin yetiştirdiği önemli piyanist ve bestecilerden Fazıl Say'ı ağırlıyor. Geçmişin içinde saklı kalan anılar ve hikayelerle müziğe yeniden hayat veren Fazıl Say, “Yürüyen Köşk - Atatürk Anısına Opus 72" eseriyle 15 Ocak Pazartesi akşamı İzmirli sanatseverlerin karşısına çıkıyor.



Atatürk'ün Yalova’daki Millet Çiftliği’nde yaşayan çınar ağacı ve köşkün hikâyesini eşsiz melodilere dönüştüren ünlü sanatçı, konser gecesinde Yürüyen Köşk'ün yanı sıra; Beethoven ve Chopin gibi ünlü bestecilerin eserlerini de yorumlayacak. Saat 20.00’de Büyük Salon’da gerçekleşecek konserle ilgili detaylı bilgi AASSM’nin 293 38 18 / 19 / 20 numaralı telefonları ile www.aassm.org.tr adresli web sitesinde öğrenilebilecek.





Küresel sanatçı Say



Her yıl beş kıtada verdiği 100'den fazla konser ile günümüzün en tanınmış klasik müzik sanatçılarından biri olan Fazıl Say, Türkiye’deki başlıca müzik pedagogları Mithat Fenmen, Kamuran Gündemir ve Almanya’dan ünlü piyanist David Levine’den müzik eğitimi aldı. 1994 yılında New York’da “Genç Konser Sanatçıları Yarışması’nda dünya birincisi oldu. Salzburg, Luzern, Montpellier, Schleswig Holstein, Rheingau gibi pek çok festivalde daimi sanatçı olarak yer alan sanatçı, Maxim Vengerov, Patricia Kopatchinskaja ve Sabine Meyer gibi efsane isimlerle çalıştı. Caz müziğine duyduğu ilgi dolayısıyla dünyaca önemli Montreux Jazz Festivali’ne 5 kere katıldı ve birçok caz festivalinde jüri başkanlığı yaptı. Sanatçı, yorumcu ve besteci olarak klasik müzik dünya sının en önemli ve prestijli müzik ödülü olan ECHO Ödülü’nü 4 kez aldı ve pek çok kez Diapason d’OR (Altın Plak) Ödülü, Choc Classic Ödülü’ne layık görüldü.



Sayın'ın bestelediği başlıca eserler şöyle: İstanbul Senfonisi, Mezopotamya ve Universe senfonileri, Haremde 1001 Gece keman konçertosu, Hezarfen ney konçertosu, Hayyam klarnet konçertosu, İpek Yolu ve Anadolu’nun Sessizliği piyano konçertoları, Water, Nirvana Yanıyor, Gezi Park Üçlemesi, Overture 1914, Four Preludes, Symphonic Dances, Grand Bazaar, Diverce, 4 Şehir sonatı, Space Jump ve Chamber Symphony.