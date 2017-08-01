Fazıl Say, 'Yürüyen Köşk' için beste yaptı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 'Yürüyen Köşk' için bestelediği eserini tamamladığını ve gala gecesinin 10 Kasım’da olacağını sosyal medya hesabından duyurdu

Fazıl Say, 'Yürüyen Köşk' için beste yaptı

Yalova’da bulunan Yürüyen Köşk için bestelediği eserinde yer aldığı 'Art Of Piano' albümü üzerinde uzun zamandır çalışmalarını sürdüren Fazıl Say, albümün tanıtım gala gecesinin 10 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da Congresium etkinlik merkezinde yapacağını söyledi.

Eserin tamamlanmasından mutlu olduğunu belirten Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, şöyle dedi:

"Fazıl Say’ın böyle bir eser üzerinde çalıştığını öğrenince ilk olarak kendisini aradım ve Yalovalılar adına teşekkürlerimi ilettim. Dünyaca ünlü sanatçımızın Yalova’nın markası olan “Yürüyen Köşk” üzerinde eser yapması bizi oldukça mutlu etti. Kendisiyle yapmış olduğum görüşmede ‘Yürüyen Köşk’ isimli eser üzerinde çalışmalara başladığını ve bu esere çok önem verdiğini söylemişti. Yürüyen Köşk kentimizin en büyük markası onu yalnızca ülkemiz sınırları içerinde değil dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz. Bu beste de bunun için çok önemli bir adım. Bir de bu albümün gala gecesinin Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’da yapması ayrı bir önem taşıyor.”


Kaynak: DHA
Etiketler; #fazıl say #yürüyen köşk
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