Feridun Düzağaç, İzmir'de konser verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Çim Konserleri”nde sahne sırası, Türkçe Rock'ın "efsane" ismi Feridun Düzağaç’taydı. Tarihi Havagazı Fabrikası, büyük ilgi gören konserle tarihi gecelerinden birini daha yaşadı

Türkçe Rock müziğin "yaşayan efsanesi" Feridun Düzağaç, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel “Çim Konserleri” kapsamında sahne aldı. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda tarihi bir kalabalık yaşandı. "Büyük usta"yı dinlemeye gelen binlerce kişi, özellikle Rüzgar, Düşler Sokağı ve Kavak Yelleri gibi çok sevilen şarkılarına dev bir koro halinde eşlik etti. İzmirlilere unutulmaz bir akşam yaşatan Feridun Düzağaç, merhum oyuncu Kemal Sunal'ı övgüyle andı; konser katılımından ve Tarihi Havagazı’nın ambiyansından çok etkilendiğini söyledi.

Yaz konserlerine devam

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaz akşamlarına farklı bir soluk getiren konserleri, 11 Ağustos’ta İnciraltı Açık Hava Tiyatrosu’nda Şakalı Akustik, 16 Ağustos’ta Havagazı Fabrikası’nda Baba Zula, 28 Ağustos’ta Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda İsmail Altunsaray, 30 Ağustos’ta Havagazı Fabrikası’nda Melek Mosso, 4 Eylül’de Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda Cengiz Özkan ve 22 Eylül’de İnciraltı Açıkhava Tiyatro sahnesinde sevilen Cem Karaca şarkılarının yer aldığı Cem'niyet ile devam edecek.