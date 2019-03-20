Festivale sihirli kapanış

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlediği 26. İzmir Avrupa Caz Festivali'ni Timo Vollbrecht (saksafon), Elias Stemeseder (piyano & synth), Bernhard Meyer (bas) ve Sebastian Merk'den (davul) oluşan Fly Magic kapattı.

Festivale sihirli kapanış
20 Mart 2019 Çarşamba 11:26

AASSM Küçük Salonda Goethe Enstitüsü İzmir işbirliği ile yapılan konser salonu tamamen dolduran dinleyicilere farklı bir müzik gecesi yaşattı.

Kolektif müzikal hikayeleri, farklı müzikal stillerin ve kültürel çeşitliliğin patlayıcı kesişiminde ortaya çıkan dört doğaçlama sanatçısından oluşan Fly Magic, dünyanın farklı yerlerinde turnedeyken tanıştıkları 10 kişiyle olan karşılaşmalarının hikayesini anlatan yeni albümleri Faces in Places'dan bölümler sundu. Seslendirdikleri parçaların öykülerini eğlenceli bir dille anlatan Timo Vollbtecht, basçı Bernhard Meyer ve davulcu Sebastian Merk'in doğum günü olduğunu söyleyince bütün salon iki sanatçı için alkışlar eşliğinde 'İyi ki Doğdun' şarkısını söyledi. Hayli neşeli ve coşkulu geçen konser sonrasında Fly Magic hayranları için son albümlerini imzaladı.

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