Feyhan Yaşar: İzmir'e kent müzesi kazandırıyoruz

Yaşar Eğitim Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar, Vakfın İzmir'in ilk kent müzesi açılışını yılın ikinci yarısında gerçekleştireceklerini belirterek, 'Babamız Selçuk Yaşar'ın hayallerinden birini daha hayata geçiriyor olmanın heyecanı içindeyiz' dedi.

Nigar Nak - Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından gerçekleştirilen 37.Dyo Sanat Ödülleri Sergisi ve Özel Dyo Sergisi, Galata Rum Okulu'nda özel bir davetle sanatseverlere kapılarını açtı. Sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı davette ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserlerin yanı sıra 1967 yılından bu yana yarışmada ödül almış 70 eser de özel bir koleksiyon ile sergileniyor. Yaşar Eğitim Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar, Vakfın İzmir'in ilk kent müzesi açılışını da yılın ikinci yarısında gerçekleştireceklerini açıkladı

Özel koleksiyon

37. Dyo Sanat Ödülleri Sergisi açılışı, Galata Rum Okulu'nda düzenlenen özel bir davetle gerçekleşti. Yaşar Eğitim Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Dyo Boya Fabrikaları Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Serdar Oran, Yaşar Topluluğu yönetici ve çalışanları ile iş ve sanat dünyasından sanatseverler katıldı. 37. Dyo Sanat Ödülleri sergisinde bu yıl ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan 56 eserin yanı sıra 1967 yılından bu yana yarışmada ödül almış, birbirinden değerli 70 sanatçının eserleri de özel bir koleksiyon ile sergileniyor. Küratörlüğünü Denizhan Özer'in gerçekleştirdiği sergi 10 Şubat tarihine kadar gezilebilecek.

800 eser katıldı

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ve Yaşar Topluluğu olarak amaçlarının ülkenin eğitim, kültür ve sanat alanında kalıcı izler bırakmak olduğunu söyleyen Feyhan Yaşar, "52 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz Dyo Sanat Ödülleri bizim için çok değerli. Türk resim sanatında, sanatın ve sanatçının yanında olduk, birbirinden değerli jüri üyeleri ve sanatçılarla çalıştık. Yarım asırdır Türk resim sanatının gelişimine katkı sağlamaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. 'Evrende Dönüşüm' teması ile ilk kez online olarak düzenlediğimiz 37. Dyo Sanat Ödülleri yarışmamıza 500'e yakın sanatçının 800'e yakın eseri katıldı. Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen, Prof. Neş'e Erdok, Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Prof. Dr. Şeniz Aksoy, Prof. Dr. Hasan Kıran, Doç. Umur Türker ve basınımızın değerli temsilcisi İhsan Yılmaz'ın yer aldığı seçici kurulumuzun yaptığı değerlendirmelerle ödüllü ve sergilenmeye değer bulunan eserler seçildi" diye konuştu.

Dereceye girenleri kutladı

Yarışmada dereceye giren pentür dalında 'Doğa -Beden- Kent 1' isimli eseriyle Murat Özbakır'ı 'İsimsiz' adlı eseriyle Sidar Baki'yi ve özgün baskı dalında 'Atık No 1' isimli eseri ile Semih Çınar'ı kutlayan Feyhan Yaşar, sanatçıları kutladı. İzmir'in ilk kent müzesinin çalışmalarına da başladıklarını açıklayan Feyhan Yaşar; "Babamız Selçuk Yaşar'ın hayallerinden birini daha hayata geçiriyor olmanın heyecanı içindeyiz İzmir'in ilk kent müzesinin 2019'un ikinci yarısında hizmete açacağız" dedi.