Fındıkkıran'ın prömiyeri yapıldı

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 90 dansçısıyla Çaykovski'nin 'Fındıkkıran' balesinin prömiyerini gerçekleştirdi.

Fındıkkıran'ın prömiyeri yapıldı
23 Aralık 2018 Pazar 13:21

Şef Tolga Taviş yönetiminde ve Mehmet Balkan koreografisiyle Ege Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenen eserde, 11 yaşındaki bir kız çocuğuna yılbaşı partisinde sihirbaz tarafından hediye edilen fındıkkıran bebeğinin prense dönüşmesi anlatıldı. 90 kişilik dansçı kadrosunun görev aldığı 'Fındıkkıran' balesinde Aslı Çilek, Boğaçhan Bozcaada, Burcu Olguner ve Dolun Doyran rol aldı.

İZDOB Baş Balerini Aslı Çilek, Çaykovski'nin 'Fındıkkıran' balesinin çocuklara yönelik konusuyla genellikle yılbaşında sahnelenen bir eser olduğunu belirterek, "Yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer bale toplulukları gibi eserin uygunluğu açısından yılbaşı öncesi prömiyeri yaptık. Aralık ayında toplam 4 oyunla çıktık, ocak ayında ise 5 temsille izleyicilerin karşısında olacağız" dedi.

Eser, Aralık ayının ilk gösterisinin ardından 25, 27 ve 29 Aralık'ta da seyirciyle buluşacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #İzmir Devlet Opera ve Balesi #fındıkkıran
Önceki Haber
Kitap Dostluğu Kulübü yardım bekliyor
Sonraki Haber
Devrim şehidi Kubilay anıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.