Fındıkkıran'ın prömiyeri yapıldı

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 90 dansçısıyla Çaykovski'nin 'Fındıkkıran' balesinin prömiyerini gerçekleştirdi.

Şef Tolga Taviş yönetiminde ve Mehmet Balkan koreografisiyle Ege Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenen eserde, 11 yaşındaki bir kız çocuğuna yılbaşı partisinde sihirbaz tarafından hediye edilen fındıkkıran bebeğinin prense dönüşmesi anlatıldı. 90 kişilik dansçı kadrosunun görev aldığı 'Fındıkkıran' balesinde Aslı Çilek, Boğaçhan Bozcaada, Burcu Olguner ve Dolun Doyran rol aldı.

İZDOB Baş Balerini Aslı Çilek, Çaykovski'nin 'Fındıkkıran' balesinin çocuklara yönelik konusuyla genellikle yılbaşında sahnelenen bir eser olduğunu belirterek, "Yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer bale toplulukları gibi eserin uygunluğu açısından yılbaşı öncesi prömiyeri yaptık. Aralık ayında toplam 4 oyunla çıktık, ocak ayında ise 5 temsille izleyicilerin karşısında olacağız" dedi.

Eser, Aralık ayının ilk gösterisinin ardından 25, 27 ve 29 Aralık'ta da seyirciyle buluşacak.