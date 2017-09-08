Foça'da festival zamanı

Foça Belediyesi’nce 9-11 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenen ‘‘X. Foça Uluslararası Kültür, Sanat ve Balıkçılık Festivali’’ kapsamında, kentin dört bir yanına uzanan; konserler, söyleşiler, workshoplar, sergiler, gösteriler, yarışmalar ve sportif faaliyetler gerçekleştirilecek

11 Eylül Foça’nın Kurtuluşu’nu her yıl Festival ile kutladıklarını ifade eden Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ; ‘‘Kurtuluş Günleri özel günlerdir. Bu özel günleri hatırlamak vefa borcudur. Huzurdur, mutluluktur, sevinçtir! Foçalılar ve Foça dostlarıyla beraber bu yıl yine coşacağız. Karataş Öyküsünde olduğu gibi; Foça’nın Karataşı’na basan bir daha Foça’dan ayrılamayacak. Öyküyü anlatmıyorum, bu öyküyü Foça’da yaşamalısınız! Foça Festivaline gelin; En güzel gökyüzünün altında en güzel denizi görün, hissedin ve en güzel havayı soluyun. Tüm halkımızı Foça Festivalimize bekliyoruz!’’ dedi.



Hakan Aysev, Athena Tapınağı’nda sahne alacak



Çok renkli görüntülerin sahne olacağı Festival Korteji, 9 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Kavala Kafe Önü’nde başlayacak. Opera Sanatçısı Hakan Aysev, açılış töreninin ardından, Foça Athena Tapınağı Kazı Alanı’nın tarihi atmosferinde unutulmayacak bir konser sunacak.



Yeni Foça, Suzan Kardeş’le coşacak



Festivalin ikinci gününde Yeni Foça’da Balkan Türkülerinin çok beğenilen sesi Suzan Kardeş, müzik ziyafeti sunacak. Foça Belediyesi Yeni Foça Reha Midilli Sosyal Tesisleri ve Tören Alanı’ndaki konser, saat 22.00’de başlayacak. Aynı saatte Foça Demokrasi Meydanı’nda sahne alacak olan, Ersin Show ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası muhteşem bir konser sunacak.



Festival, muhteşem final günüyle sonlanacak



Festivali üçüncü gününe denk gelen, 11 Eylül, Foça’nın Kurtuluş Günü, festival sevincini bir kat daha arttıracak. Foça'nın Kurtuluş Günü Töreni, saat 11.00’de, Foça Demokrasi Meydanı yapılacak. Törenin ardından, Şair Ataol Behramoğlu’nun Foça’ya ithafen yazdığı Arkeolog Ertan Aksoy’un tasarladığı ‘Karataş Anıt Taşı’nın açılışı yapılacak.



Yeni Foça Belediye Binası Önünde saat 15.00’de başlayacak olan ‘‘2. Yeni Foça Kitap Şenliği ve Yazarlarla Buluşma’’ isimli etkinliğinde; Hüseyin Yurttaş, Hidayet Karakuş, Ahmet Önel, Gönül Çatalcalı, Sevhan Beğendi, Yayla Boztaş ve Ali İçerler, edebiyatseverlerle buluşacak.



Tarih Profesörü Dr. İlber Ortaylı’nın “Lozan Antlaşması” isimli söyleşisi, Beşkapılar Kalesi’nde, saat 19.00’da başlayacak. Fener Alayı, 20.30’da Kavala Kafe Önünde başlayacak. Ardından Foça Demokrasi Meydanı’nda, saat 22.00’de başlayacak olan 11 Eylül Kurtuluş Günü ‘Seferberlikten Cumhuriyete’ isimli konserde Usta Yorumcular; Aysun - Ali Kocatepe sahne alacak.