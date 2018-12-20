Foça'da kolaj resim sergisi

Deborah Semel Demirtaş'ın açtığı kolaj resimler sergisi, Foça'da sanatseverleri bekliyor

Foça'da kolaj resim sergisi
20 Aralık 2018 Perşembe 16:14

Deborah Semel Demirtaş, Foça’da kolaj-resim sergisi açtı.

Sanatçının her tür atık kâğıttan oluşturduğu kolaj resimleri, doğa temasını işliyor. Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde açılan sergide, 2014 / 2018 yılları arasında üretilen 20 eser yer alıyor.

 Sergilenen tüm eserlerinin çevrebilimle ilgili bir hikâyesinin olduğunu belirten Deborah Semel Demirtaş; "Sanat üretimimde kaynakları fazla tüketmek istemedim, çevre dostu olmayan malzemeleri ise hiç kullanmak istemedim. Bir gün atölyedeyken etrafıma baktım ve ne kadar kâğıt biriktirdiğimi fark ettim. Eski sergi davetiyeleri, eski eskizler, paket malzemeleri ve broşürleri… Kâğıdı tekrar kullanarak ‘geri dönüşüm’ uygulayıp yeni fikirler yaratmak istedim. Her kolajda bir hikâye var, ama bu hikâyeler, her izleyici için farklıdır. Sergim boyunca; ‘Sanat Falı’ adlı ‘interaktif performans’ uygulayacağım. Söz konusu performansı, sergi ziyaretçileri ile birebir görüşmelerimle, sanattan kişisel hikâyeler yaratacağız" dedi.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Deborah Semel Demirtaş’ı tebrik ederek, Sanatın ve Sanatçının her zaman yanında olacaklarını belirtti.

Sergi, 23 Aralık 2018 Pazar gününe kadar, 09.00-19.00 saatleri arasında, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Etiketler; #semel demirtaş #deborah #kültür sahat #sergi #foça
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