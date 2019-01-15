Folkart Academy 2019'a hazır

Folkart Academy'nin 2019 yılı Bahar Dönemi eğitimleri için kayıtlar başladı. Başvurular, www.folkartakademi.com internet sitesinden yapılabilecek. Başvurular, 17 Ocak 2019 tarihinde sona erecek.

Nigar Nak - 2017'de kurulan Folkart Academy'de, bugüne kadar yaklaşık 2200 kişiye çeşitli dallarda eğitim verildi. Folkart Academy bünyesinde, bu yıl da 1000 kişiye başta tiyatro olmak üzere farklı dallarda eğitim verilmesi planlanıyor. Folkart, sanata verdiği güçlü desteği Folkart Academy ile sürdürüyor. Folkart Academy, 2019'da da eğitimlerini çeşitli dallarda devam ettirecek. Eğitimler iki ayrı dönem olarak planlandı. Bahar Dönemi eğitimleri Şubat ayında, Güz Dönemi ise Eylül ayında başlayacak. Folkart Academy'nin 2019 eğitim yılının Bahar Dönemi için ön kayıtlar açıldı. Folkart Academy'de 2019 Bahar Dönemi'nde 200 çocuk, 100 yetişkin olmak üzere toplam 300 kişi Tiyatro Atölyesi'nde alanında uzman ve ünlü isimlerden eğitim alacak. 60 kişi Halk Oyunları ve 60 kişi de Salon Dansları eğitimi alacak. Özel yetenek sınavı ile seçilecek bale öğrencileri için de yeni bir sınıf açılacak. Tiyatro alanında oluşturulacak özel sınıf için de özel yetenek sınavı yapılacak. Tüm alanlar için başvurular, internet üzerinden www.folkartakademi.com adresinden yapılabilecek. Başvurular, 17 Ocak 2019 tarihinde sona erecek. Ayrıntılı bilgiler internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alıyor.

Tiyatro atölyesi

Tiyatro Atölyesi'nde 6-14 yaş grupları için 200 kişilik, yetişkin grubu (15+ yaş) için 100 kişilik kontenjan bulunuyor. Çocuklarda 6-9 yaş ve 10-14 yaş sınıfları açılacak. Tiyatro eğitimi için başvuranlar arasında noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Asıl ve yedek listeler belirlenecek. Sonuçlar internet sitesi üzerinden duyurulacak. İlk ders 16 Şubat 2019 tarihinde başlayacak. Bahar Dönemi 19 Mayıs 2019 tarihinde sonlanacak.

Özel yetenek sınavı

Tiyatro için oluşturulacak Özel Yetenek Sınıfı için ise 15 yaşını dolduran herkes başvurabilecek. Adaylar için 2 aşamalı sınav yapılacak. Sınavda başvuru dönemi kapandıktan sonra, her adaya eğitmenler tarafından belirlenen şiir gönderilecek. Adayların kendilerine bildirilecek, gün ve saatte ezberledikleri şiiri sınav heyeti önünde okumaları istenecek. 1. sınav 26-27 Ocak 2019'da gerçekleştirilecek. 1. sınavı geçen adaylar, 2. sınava davet edilecek. 2. sınav ise 2-3 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Sınav için bir şarkı ve bir komedi, bir dram olmak üzere her biri 3 dakikayı geçmeyecek şekilde adayların kendilerinin seçtiği tirada hazırlanmaları istenecek. Adaylar, kendilerine bildirilecek, gün ve saatte sınava girebilecek. Sınav sonuçları 4 Şubat 2019'da açıklanacak.

6-9/10-14 yaş bale sınıfı

Bale sınıfına özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak. 6 yaşını doldurmuş, 14 yaşa kadar herhangi bir fiziki ve sağlık engeli olmayan adaylar başvurularını yapabilirler. Sınav tarihleri ise 9-10 Şubat 2019 olarak belirlendi. Adaylara sınav için gün ve saat bildirilerek, randevu sistemi uygulanacak. Sınav sonuçları 11 Şubat 2019 tarihinde açıklanacak.

Yetişkin bale

Yetişkin sınıfı bale eğitimi için de sınav tarihi 9-10 Şubat 2019 olarak belirlendi. 15 yaş ve üstü herhangi bir fiziki ve sağlık engeli olmayan, konusunda tecrübeli herkes başvuru yapabilecek. Sınavda katılımcılardan hazırladıkları 120 saniyeyi geçmeyecek kareografi gerçekleştirmeleri istenecek. Ayrıca flaş belleğe yüklemiş oldukları müzikleri ile katılmaları isteniyor. Sınav sonuçları 11 Şubat 2019 tarihinde duyurulacak.

Halk oyunları

Halk Oyunları branşında 'Zeybek' eğitimini Sedat Buldan verecek. Sınıf kontenjanı 60 kişi olarak belirlendi. Katılımcılar, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Eğitim süresi 10 hafta olacak. 18 ve üstü yaşlar katılabilecek. Eğitimler 18 Şubat 2019 tarihinde başlayacak.

Salon dansları

Sosyal Latin Dansları kapsamında, Baransel Zorlu eğitmenliğinde salsa ve bachata kurslarına 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilecek. Eğitim süresi 10 hafta olacak. Adaylar noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. 60 kişiye eğitim verilecek. Eğitimler 18 Şubat 2019 tarihinde başlayacak.

Polifonik koro

Bir önceki dönem yapılan sınav ile 1500 kişi içinden seçilmiş 120 kişilik Polifonik Koro, bu dönemde de eğitimlerini sürdürecek.