Folkart Academy 300 mezun verdi

Folkart Academy, 2019 yılı Bahar Dönemi Tiyatro Atölyesi eğitimleri tamamlandı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 200'ü çocuk, 100'ü yetişkin olmak üzere 300 kişi düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Bugüne kadar 2200 öğrencinin tiyatro başta olmak üzere çeşitli sanat dallarında eğitim aldığı Folkart Academy, 2019 yılında da eğitimlerini sürdürüyor. Bahar ve Güz Dönemi olarak 2 ayrı dönem olarak planlanan eğitimlerin Bahar Dönemi Tiyatro Atölyesi tamamlandı. Folkart Academy'de 2019 yılı Bahar Dönemi'nde 200 çocuk, 100 yetişkin olmak üzere toplam 300 kişi Tiyatro Atölyesi'nde alanında uzman ve ünlü isimlerden eğitim aldı. Öğrenciler için Folkart Academy Tiyatro Salonu'nda sertifika töreni düzenlendi.

Ailelere teşekkür

Ailelerin de çocuklarının heyecanına ortak olduğu törende Folkart Academy Proje Koordinatörü Volkan Severcan, öncelikle çocuklarını sanatla buluşturduğu için ailelere teşekkür etti. Folkart'ın 2017 yılında çocuklar ile gençlere sanat sevgisi aşılamak için Folkart Academy'i kurduğunu anlatan Severcan, Folkart Academy bünyesinde bugüne kadar yaklaşık 2 bin 200 kişiye eğitim verdiklerini belirtti. Kursiyerlerin bu eğitimle sadece tiyatroya adım attıklarını vurgulayan Severcan, profesyonel tiyatro eğitiminin ise 18 yaşından itibaren verilebileceğini söyledi.

Eğitimler sürüyor

Severcan, 2019 Bahar Dönemi için eğitimlerin sürdüğünü belirterek, Tiyatro Atölyesi Özel Sınıfı'nın eğitimlerinin devam edeceğini kaydetti. Severcan, "Folkart Academy eğitimleri Halk Oyunları, Salon Dansları, Polifonik Koro ile Sınavla Tiyatro ve Çağdaş Dans/Bale Özel Yetenek Sınıfları'nda da eğitimlerimiz sürüyor. 60 kişi Halk Oyunları ve 60 kişi de Salon Dansları eğitimi alacak. Özel yetenek sınavı ile seçilecek bale öğrencileri için de açılan sınıfta eğitimlerimiz hem çocuklara hem de yetişkinleri yönelik olarak sürecek. Ayrıca bir önceki dönem yapılan sınav ile 1500 kişi içinden seçilmiş 120 kişilik Polifonik Koro, bu dönemde de eğitimlerine devam edecek" diye konuştu. n Nigar Nak

İlk eğitimler 2017'de başladı

Folkart Academy'de 2017 yılının 'Bahar Dönemi'nde 15 bin kişinin başvurduğu Ustalarla Tiyatro Atölyesi'nin eğitim programıyla 400'ü çocuk olmak üzere, toplamda 628 kişiye eğitim verilmişti. İleri seviyede tiyatro eğitimi almak için seçilen 28 özel sınıf öğrencisi ise alanında uzman tiyatro sanatçılarından ve eğitmenlerinden eğitim almıştı. Alınan eğitim sonrasında Folkart Academy'nin ilk meyvesi Sersefil Müzikali olmuştu. Ustalarla Tiyatro Atölyesi'nde eğitim alan 28 özel sınıf öğrencisi üstün bir performans sergileyerek, 'Sersefil' isimli müzikali 86. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sahnelemişti. Folkart Academy öğrencilerinin profesyonel tiyatro oyuncuları ile birlikte rol aldığı müzikal, Fuar Açıkhava Tiyatrosu'nda 26-27 Ağustos 2017 tarihlerinde İzmirlilerle buluşmuştu.

Folkart Academy'de yoğun ilgi gören 2017 yılı 'Bahar Dönemi'nin ardından 'Güz Dönemi' eğitimlerinde de 300 kişi eğitim almıştı. Özel Yetenek Sınıfı öğrencileri dahil 2017 yılında Folkart Academy bünyesinde yaklaşık 1000 kişiye eğitim verildi.

Yeni sanat dalları

Folkart Academy 2018 yılında ise tiyatronun yanına yeni eğitim dalları eklendi. 2018 yılının Bahar Dönemi'nde bale, halk oyunları, sosyal latin dansları, çağdaş dans branşlarında da eğitimler verilmeye başlandı. Ayrıca bir de polifonik koro kuruldu. Folkart Academy'nin mezuniyet töreni 4 Haziran 2018 tarihinde Fuar Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Ayrıca Folkart Academy'nin 28 özel sınıf öğrencisi ünlü sanatçı Volkan Severcan'ın da rol aldığı, skeçlerden oluşan Güle Güle Kabare isimli oyunu 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sahnelediler.

Folkart Academy'nin 2018 yılı Güz Dönemi'de geçtiğimiz günlerde sona erdi. Güz döneminde de bu dallarda eğitim devam etti. 2018 Bahar Dönemi'nde oluşturulan Polifonik Koro'ya sınavla seçilen 50 kişi eklenerek, eğitim aldı. Sınavla Tiyatro ve Çağdaş Dans/Bale Özel Yetenek Sınıfları'nda da eğitimler devam etti.