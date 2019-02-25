Fotoğrafçı Serkan Çolak'ın ilk fotoğraf kitabı On the Road yayımlandı

İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) ve Mahzenphotos üyesi Fotoğrafçı Serkan Çolak'ın ilk fotoğraf kitabı On the Road, yayımlandı.

Fotoğrafçı Serkan Çolak'ın ilk fotoğraf kitabı On the Road yayımlandı
25 Şubat 2019 Pazartesi 13:26

Fotoğrafçı Serkan Çolak, On the Road adını taşıyan ilk kitabıyla ilgili olarak, "Altı aylık kitap yapım süreci benim için çok sağlam bir deneyim oldu" diyerek şunları söyledi:

"Son on iki yılda çekilen fotoğrafların bir araya geldiği kitapta, somut bir yol hikayesinden öte yaşamın kendisinin bir yolculuk olduğu düşüncesine vurgu yapılıyor ve fotoğrafçının kendi görme biçimini de sorguladığı bir alan yaratılıyor. Kâğıdın bile bazen zor bulunabildiği bu kriz ortamında, böyle bir işe kalkışmanın bir nevi "delilik" olduğunun farkındaydım. Ama hayat dediğimiz şu 'on the road' hâli, bütün bu normalizasyon içinde bulduğumuz "delilikler"den ibaret değil midir... Öyledir bence."

Bugüne kadar toplumsal belgesel fotoğraf çalışmalarıyla tanınan fotoğrafçının daha çok içsel çatışmalara ve yüzleşmelere yöneldiği kitapta Serkan Çolak'ın fotoğraflarına psikiyatrist ve yazar Tolga Binbay'ın 'Ardından' adlı metinleri eşlik ediyor. İstanbul'daki Mas Matbaada basılan 16,5×24 boyutlarındaki kitap, garda mat kağıt ve yumuşak kapak kullanılarak 500 adet kopya üretildi. Kitapta, Serkan Çolak'ın çektiği 33 fotoğraf yer alıyor.

İFOD ve Mahzenphotos Üyesi Fotoğrafçı Serkan Çolak, 26 Şubat Salı günü saat 19.30 da İzmir'de bağımsız kültür sanat alanı olan No238'de kitabın tanıtımını yapacak ayrıca kitabın hazırlanması sürecinde elenen fotoğraflardan oluşan tek günlük serginin açılışı gerçekleştirilecek.

Etiketler; #İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği #İFOD #Serkan Çolak
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