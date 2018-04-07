Gaziantep'in 'saray kumaşı' kutnu

Gaziantep, yerel değerlerinden olan kutnuyu dünyaya tanıtmak için çalışıyor. Tarihi 16. yüzyıla dayanan bu kumaşın uluslararası tanıtım etkinlikleri Londra'dan başladı

Lütfü Dağtaş-

Kutnu adı verilen kumaş türünün, kentte, 16. yy.'dan bu yana dokunduğu bilgisi aktarılıyor. Kutnu, bir dönem Osmanlı padişahlarının kaftanlarının da kumaş olarak ana malzemesini oluşturduğu için "Saray Kumaşı" diye nitelendiriliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kutnunun evrensel ölçekte tanınması için büyük çaba gösteriyor. Nitekim Londra'da yaşayan Türk Modacı Bora Aksu ile buluşma da bu sayede gerçekleşmiş.



Başkan Fatma Şahin, Bora Aksu'nun en önemli modacılarımızdan olduğunu söylüyor, "Kendisine kutnuyu anlattığımda yerinde görüp incelemek istediğini söyledi ve bizi kırmayıp geldi. Kumaşlarımızı çok beğendi. Londra Moda Haftası, pek çok ülkeden pek çok basın mensubunun ve moda tutkunun izlediği bir etkinlik. Londra'daki defile, kentimiz açısından mükemmel bir tanıtım oldu" diye özetliyor.

Defileyi gerçekleştiren Modacı Bora Aksu ise, kutnuyu "harika bir kumaş" olarak tanımlıyor, "kutnunun orijinal renkleri olan koyu kırmızılar, mavi, pembe, turkuaz ve lila defilenin ana renk paletini oluşturdu" diyor.

Kutnu Tanıtım Grubu Başkanı Jülide Konukoğlu ise, "Kumaşın Avrupa tanıtımına İngiltere'den başlamak güzel ve önemli. En büyük amacımız kutnu tezgahları ve kutnu ustalarının sayısını artırmak" şeklinde konuşuyor.





Kutnu ustası Muhittin Eldemir: 'Kutnu, alımlı giyinenlerin gözdesiydi'



Gaziantep yöresine özgü kumaş türü kutnunun, döneminde, geleneksel tezgahlarda dokunduğunu ve pek çok insanın ekmek kapısı olduğunu söyleyen kutnu ustası Muhittin Eldemir, son yıllarda unutulmaya yüz tuttuğunu söylüyor, "Katıldığımız uluslararası etkinliklerde bu kumaşımızın, dolayısıyla zanaatımızın tanıtımı için çaba harcıyoruz" diyor. Kutnunun ipekli dokuma türü olduğunu söyleyen, zanaatı babası Cevdet Eldemir'den teslim aldığını belirten Muhittin Eldemir, "Kutnu kumaşı, eskiden Anadolu'da özellikle alımlı giyinmek isteyen insanların düşlerini süslerdi. Ayrıca Anadolu Selçuklularından sonra Osmanlı döneminde Osmanlı padişahları tarafından da kaftan diktirilirken kullanılırdı. Kutnuculuk, ipeğin çeşitli boyalara defalarca batırılıp kendisine özgü renk ve motifler verilerek yapılan bir dokuma türüdür. Kutnu kumaşı; kutnu ve alaca olmak üzere ikiye ayrılır. Mecidiye, hindiye, zincirli, kemha, darcı, sedefli, mekkavi, kürdiye, cütari, rehvancıoğlu, kırkalem, sultan, Osmaniye, mehtap, mercan, sedyeli, çiçekli olmak üzere altmıştan fazla çeişidi vardır. Kutnuda egemen renk sarıdır" diye anlatıyor.

Gaziantep gezim sırasında kutnunun yöresel kıyafet olarak kullanıldığı gibi; dekoratif amaçlı, çeşitli aksesuar, çanta, terlik, perdelik kumaş, cüzdan, şal, fular, kaşkol, kravat, gelinlik, abiye kıyafetler, kaftanlar ve değişik gece kıyafetlerinde hazırlamış örneklerini görüyorum.





KUTNİA markası ve Ar-Ge



Gaziantep yöresine özgü kutnu kumaşının yaşatılıp tanınır kılınması adına Gaziantepli Jülide Konukoğlu'nun kurduğu KUTNİA firmasının varlığı son derece önemli. Çünkü KUTNİA, Ar-Ge çalışmalarına dayalı olarak kutnunun geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapıyor.

Gaziantep'in geleneksel kumaşı kutnunun, titiz çalışmalar sonucu günümüze uyarlanarak KUTNİA markası ile yeniden yaşam bulmasını sağlayan AJK Tekstil Kurucu Ortağı Jülide Konukoğlu, Ar-Ge çalışmaları ile özüne sadık kalınarak geliştirilen kutnunun, KUTNİA markası ile çantadan ayakkabıya, nevresim takımından pantolona kadar çok farklı ürün gruplarında kullanılabilir hale getirildiğine dikkati çekiyor. İlhamını Gaziantep'in geleneksel kumaşı Kutnu'dan alan KUTNİA'yı oluşturan Jülide Konukoğlu, "Bugün unutulmaya yüz tutmuş bir değer olan Kutnu kumaşını günümüzün modern yaşam tarzına adapte eden KUTNİA, Gaziantep'ten başlayarak Türkiye'ye ve nihai olarak dünyaya ulaşacak bir marka olmayı, Kutnu mirasını gelecek nesillere taşımayı amaçlıyor. Ev tekstilinden giyime uzanan geniş bir yelpazede özel olarak tasarlanmış ürünlerden oluşan koleksiyonun kreatif direktörlüğünü Günseli Türkay üstleniyor. Gaziantepli Kutnu ustaları tarafından el tezgahlarında el emeği, göz nuru dokunan kumaşların her biri, ustasının özel imzasını taşıyor; her bir kumaş, özgün bir ürüne dönüşüyor. Amacımız ülkemizin topraklarından çıkan Kutnu değerini küresel olarak sevilen bir markaya dönüştürmek, Kutnu ustalığının ve dokuma kültürünün güçlenerek yeni nesillere taşınmasını sağlamak" diye konuşuyor. Gaziantep denildiğinde hemen akla gelen diğer bir unsur da, yöreye özgü kutnu adı verilen kumaş türü. Kentin ileri gelenleri bu geleneksel kumaş türünün dünya ölçeğinde tanıtılması için son yıllarda büyük bir çalışma içerisindeler. Nitekim geçtiğimiz 2017 yılının eylül ayında, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Londra Moda Haftası'nda, Yeni Kuşak Moda Tasarımcısı ödülüne tam 4 kez değer görülen İzmirli hemşehrimiz, Tasarımcı Bora Aksu'nun düzenlediği bir defile ayrı renk kattı. Defileyle, Gaziantep'in " Saray Kumaşı " olarak bilinen kutnu kumaşının moda çevrelerine geniş biçimde tanıtımı sağlandı. Defileye Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, Kutnu Tanıtım Grubu Başkanı Jülide Konukoğlu başta olmak üzere geniş katılım oldu.Kutnu adı verilen kumaş türünün, kentte, 16. yy.'dan bu yana dokunduğu bilgisi aktarılıyor. Kutnu, bir dönem Osmanlı padişahlarının kaftanlarının da kumaş olarak ana malzemesini oluşturduğu için "Saray Kumaşı" diye nitelendiriliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kutnunun evrensel ölçekte tanınması için büyük çaba gösteriyor. Nitekim Londra'da yaşayan Türk Modacı Bora Aksu ile buluşma da bu sayede gerçekleşmiş.Başkan Fatma Şahin, Bora Aksu'nun en önemli modacılarımızdan olduğunu söylüyor, "Kendisine kutnuyu anlattığımda yerinde görüp incelemek istediğini söyledi ve bizi kırmayıp geldi. Kumaşlarımızı çok beğendi. Londra Moda Haftası, pek çok ülkeden pek çok basın mensubunun ve moda tutkunun izlediği bir etkinlik. Londra'daki defile, kentimiz açısından mükemmel bir tanıtım oldu" diye özetliyor.Defileyi gerçekleştiren Modacı Bora Aksu ise, kutnuyu "harika bir kumaş" olarak tanımlıyor, "kutnunun orijinal renkleri olan koyu kırmızılar, mavi, pembe, turkuaz ve lila defilenin ana renk paletini oluşturdu" diyor.Kutnu Tanıtım Grubu Başkanı Jülide Konukoğlu ise, "Kumaşın Avrupa tanıtımına İngiltere'den başlamak güzel ve önemli. En büyük amacımız kutnu tezgahları ve kutnu ustalarının sayısını artırmak" şeklinde konuşuyor.Gaziantep yöresine özgü kumaş türü kutnunun, döneminde, geleneksel tezgahlarda dokunduğunu ve pek çok insanın ekmek kapısı olduğunu söyleyen kutnu ustası Muhittin Eldemir, son yıllarda unutulmaya yüz tuttuğunu söylüyor, "Katıldığımız uluslararası etkinliklerde bu kumaşımızın, dolayısıyla zanaatımızın tanıtımı için çaba harcıyoruz" diyor. Kutnunun ipekli dokuma türü olduğunu söyleyen, zanaatı babası Cevdet Eldemir'den teslim aldığını belirten Muhittin Eldemir, "Kutnu kumaşı, eskiden Anadolu'da özellikle alımlı giyinmek isteyen insanların düşlerini süslerdi. Ayrıca Anadolu Selçuklularından sonra Osmanlı döneminde Osmanlı padişahları tarafından da kaftan diktirilirken kullanılırdı. Kutnuculuk, ipeğin çeşitli boyalara defalarca batırılıp kendisine özgü renk ve motifler verilerek yapılan bir dokuma türüdür. Kutnu kumaşı; kutnu ve alaca olmak üzere ikiye ayrılır. Mecidiye, hindiye, zincirli, kemha, darcı, sedefli, mekkavi, kürdiye, cütari, rehvancıoğlu, kırkalem, sultan, Osmaniye, mehtap, mercan, sedyeli, çiçekli olmak üzere altmıştan fazla çeişidi vardır. Kutnuda egemen renk sarıdır" diye anlatıyor.Gaziantep gezim sırasında kutnunun yöresel kıyafet olarak kullanıldığı gibi; dekoratif amaçlı, çeşitli aksesuar, çanta, terlik, perdelik kumaş, cüzdan, şal, fular, kaşkol, kravat, gelinlik, abiye kıyafetler, kaftanlar ve değişik gece kıyafetlerinde hazırlamış örneklerini görüyorum.Gaziantep yöresine özgü kutnu kumaşının yaşatılıp tanınır kılınması adına Gaziantepli Jülide Konukoğlu'nun kurduğu KUTNİA firmasının varlığı son derece önemli. Çünkü KUTNİA, Ar-Ge çalışmalarına dayalı olarak kutnunun geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapıyor.Gaziantep'in geleneksel kumaşı kutnunun, titiz çalışmalar sonucu günümüze uyarlanarak KUTNİA markası ile yeniden yaşam bulmasını sağlayan AJK Tekstil Kurucu Ortağı Jülide Konukoğlu, Ar-Ge çalışmaları ile özüne sadık kalınarak geliştirilen kutnunun, KUTNİA markası ile çantadan ayakkabıya, nevresim takımından pantolona kadar çok farklı ürün gruplarında kullanılabilir hale getirildiğine dikkati çekiyor. İlhamını Gaziantep'in geleneksel kumaşı Kutnu'dan alan KUTNİA'yı oluşturan Jülide Konukoğlu, "Bugün unutulmaya yüz tutmuş bir değer olan Kutnu kumaşını günümüzün modern yaşam tarzına adapte eden KUTNİA, Gaziantep'ten başlayarak Türkiye'ye ve nihai olarak dünyaya ulaşacak bir marka olmayı, Kutnu mirasını gelecek nesillere taşımayı amaçlıyor. Ev tekstilinden giyime uzanan geniş bir yelpazede özel olarak tasarlanmış ürünlerden oluşan koleksiyonun kreatif direktörlüğünü Günseli Türkay üstleniyor. Gaziantepli Kutnu ustaları tarafından el tezgahlarında el emeği, göz nuru dokunan kumaşların her biri, ustasının özel imzasını taşıyor; her bir kumaş, özgün bir ürüne dönüşüyor. Amacımız ülkemizin topraklarından çıkan Kutnu değerini küresel olarak sevilen bir markaya dönüştürmek, Kutnu ustalığının ve dokuma kültürünün güçlenerek yeni nesillere taşınmasını sağlamak" diye konuşuyor.